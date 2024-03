Benedetto Levi, l’amministratore delegato di Iliad, ha spiegato con chiarezza, la strategia futura dell’azienda dichiarando di non essere affatto interessato ad estendere le attività dell’azienda verso altri settori, come quello dell’energia o l’assicurazione. Cosa che invece stanno facendo molte altre aziende del mercato moderno attuale. Una decisione presa dopo aver analizzato gli ultimi risultati finanziari dell’azienda.

Così mentre alcuni operatori italiani hanno ampliato la loro attività verso altri settori, Iliad ha scelto una via diversa. L’azienda continua infatti a volersi concentrare solo e soltanto sul settore delle telecomunicazioni. Non ha affatto intenzione di rivolgere le sue attenzioni verso ambiti non attinenti al settore della telefonia e comunicazione.

Iliad resiste alla tendenza del multiservizio

Iliad mantiene quindi la propria posizione di forza nell’ambito delle telecomunicazioni. La decisione riflette la determinazione dell’azienda a mantenere la propria identità nel mercato attuale. Un’identità per cui ha dovuto lavorare duramente e grazie alla quale è riuscita a guadagnarsi un certo grado di fiducia da parte dei suoi clienti. Oltre ad essere riuscito a conquistarsi una rilevante fetta di mercato. Tanto che è diventato uno degli operatori più autorevoli tra quelli esistenti.

Levi ha sottolineato la volontà di continuare ad offrire ai propri clienti servizi chiari e semplici, ed evitare la creazione di pacchetti troppo complessi che potrebbero confondere i consumatori. Un esempio pratico è rappresentato dallo sviluppo del marchio iliadbusiness. Grazie a cui l’azienda offre servizi anche al mercato business. Ovvero il mercato delle grandi aziende e dei liberi professionisti. Ma non è tutto, l’operatore è anche pronto a lanciare offerte Fibra per il mercato B2B, per estendere ulteriormente la sua presenza nel mercato grazie alla proposta di servizi sempre più innovativi e competitivi.

Iliad quindi, almeno per il momento, continua su questa linea, portando avanti la sua decisione di non espandersi nei settori dell’energia e delle assicurazioni. Restate connessi per ulteriori sviluppi e/o altri aggiornamenti del mercato italiano delle telecomunicazioni.