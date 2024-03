L’OKP Robot aspirapolvere nasce con lo scopo di fornire un aiuto considerevole per le faccende domestiche. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo straordinario elettrodomestico figlio della tecnologia moderna, vi aiuterà a mantenere la vostra casa sempre pulita. Il tutto senza lo stress di dover passare l’aspirapolvere manualmente ogni giorno. Un’opzione di pulizia intelligente e conveniente per tutte le famiglie di oggi.

Il robot dispone di una serie di funzionalità innovative progettate per rendere la pulizia domestica efficiente e senza sforzo. L’autonomia di 120 minuti consente di pulire grandi aree senza interruzioni. Mentre la ricarica automatica assicura che il robot torni alla base quando è necessario ricaricarsi, senza alcun bisogno di intervento umano.

Robot aspirapolvere OKP: controllo da remoto e compatibilità con app

L’ aspirapolvere OKP come altra caratteristica rilevante dimostra una compatibilità con tutte le applicazioni mobile e l’assistente vocale Alexa. Ciò consente agli utenti di controllarlo da qualsiasi luogo. Ma anche impostare programmi di pulizia personalizzati e ricevere aggiornamenti in tempo reale sul progresso della pulizia. Rendendo l’esperienza di pulizia ancora più semplice e senza sforzo.

Si assicura una pulizia completa e accurata su ogni tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti a pelo corto. Ciò grazie al sistema intelligente di movimento e le 4 modalità di pulizia: auto, spot, edge e zigzag. Con un’ altezza di soli 2.75 pollici, il robot, riesce a raggiungere anche gli spazi più stretti, per una copertura di tutta la casa. In più l’ aspirapolvere, dotato anche di una tecnologia anti collisione definita Freemove 3.0, riesce a rilevare ed evitare gli ostacoli in come mobili e pareti in maniera intelligente. Assicurando una pulizia profonda e senza danni. In più, la la funzione anticaduta garantisce che l’ aspirapolvere riconosca e eviti aree pericolose come scale e precipizi, per una maggiore sicurezza durante la pulizia.

Un’opportunità da non perdere

Con uno sconto del 52% su Amazon, l’OKP è ora disponibile ad un prezzo vantaggioso di €99.99. Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano semplificare la propria routine di pulizia domestica e godersi più tempo libero per le cose che amano. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di aggiungere un tocco di innovazione alla vostra casa e rendere la pulizia un’esperienza conveniente e senza sforzo.