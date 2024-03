L’arrivo dei prossimi iPhone 16 promette di rivoluzionare il settore nella tecnologia mobile. In particolare, sembra che Apple si sita impegnando per migliorare ulteriormente le prestazioni degli schermi dei suoi smartphone, portando i display a un livello completamente nuovo di dimensioni e qualità. A rendere concreto questo salto evolutivo è una nuova tecnologia chiamata BRS (Border Reduction Structure), che, secondo le prime indiscrezioni, sembra che sia pronta a ridefinire gli standard per i dispositivi mobili.

Il cuore di questa rivoluzione è la capacità di massimizzare le dimensioni dei display degli iPhone 16, superando le limitazioni tradizionali grazie a un cablaggio notevolmente compatto, posizionato strategicamente nella parte inferiore del pannello. Questa posizione, nota per le sue sfide tecniche, ha ostacolato gli sforzi precedenti verso cornici più sottili e display più ampi. Con l’introduzione della tecnologia BRS, Apple sembra aver superato questa barriera, aprendo la strada a cornici ultrasottili su tutti e quattro i modelli di iPhone 16 che vedremo nel corso del 2024.

Nuove cornici sugli iPhone 16 di Apple

Un’informazione decisamente interessante riguarda la provenienza di questi pannelli. Infatti, secondo quanto evidenziato dai rapporti provenienti dalla Corea, sia Samsung Display che LG Display forniranno questi pannelli per i nuovi dispositivi. Una partnership di questo tipo mette in evidenza un impegno condiviso per poter offrire al pubblico un’innovazione all’avanguardia nel settore dei display.

E c’è di più. Infatti, proprio grazie a questa collaborazione Apple è riuscita a superare una problematica riscontrata in passato. Qualche tempo fa, l’azienda di Cupertino aveva già sperimentato la tecnologia BRS, ma i risultati erano stati piuttosto deludenti a causa di alcuni problemi di surriscaldamento. Ora, grazie ai miglioramenti apportati alla produzione dei pannelli, questi ostacoli sono stati finalmente superati.

L’ultimo (ma non per importanza) cambiamento anticipato riguarda invece la batteria dei nuovi iPhone. Infatti, secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni sembra che le batterie avranno capacità e dimensioni più grandi, caratteristiche che potrebbero fornire agli utenti una maggiore autonomia. Un dettaglio questo decisamente apprezzato da molti. L’avvento dei nuovi iPhone 16 segna dunque un passaggio significativo nel mondo della tecnologia mobile. Seguendo queste prime indiscrezioni, gli utenti possono aspettarsi una nuova era di smartphone con schermi più grandi, cornici più sottili e prestazioni sempre migliori.