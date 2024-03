Samsung Galaxy Z Fold4 è lo smartphone foldable che gli utenti devono acquistare subito nel momento in cui fossero interessati ad avere il meglio del meglio, al giusto prezzo finale di vendita, che in questo caso è addirittura sotto i 1000 euro.

Con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è facile pensare di mettere le mani su uno dei migliori foldable in circolazione, un prodotto caratterizzato dalla presenza di un doppio display di ottima qualità generale, con nella parte esterna un pannello da 6,2 pollici di diagonale, mentre internamente si trova il panello da 7,6 pollici di diagonale, sempre un Dynamic AMOLED 2X che fa risplendere di luce propria la qualità complessiva del device.

Samsung Galaxy Z Fold4: quale è il prezzo di vendita

Accedere ad un foldable non è più così difficile quanto abbiate immaginato, infatti il prodotto in questione ha un costo effettivo di 1254,87 euro, cifra spesso proibita per la maggior parte dei consumatori, alla quale Amazon ha indubbiamente cercato di mettere una piccola pezza, applicando una riduzione del 35%, che corrisponde a circa 255 euro di sconto, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 999 euro. Il link per l’acquisto è il seguente.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso troviamo inclusi in confezione anche il caricatore da parete, in modo tale da non dover aggiungere nemmeno un euro alla spesa finale, per iniziare ad utilizzare correttamente il device stesso. La colorazione che vi abbiamo linkato è la Phantom Black, nulla vi vieta di sceglierne una differente tra le varie disponibili direttamente su Amazon stessa.

L’occasione per risparmiare è davvero ghiottissima, ricordatevi comunque che il prezzo è valido solo per le offerte di Primavera, che scadranno ufficialmente il 25 marzo 2024 (salvo esaurimento anticipato delle scorte).