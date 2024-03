Il mercato delle auto elettriche è in costante evoluzione e vede una gara, incredibilmente verrebbe da pensare, al prezzo al ribasso, un grande problema di questo mercato è infatti da sempre quello legato al prezzo troppo oneroso che rendeva e rende al momento le auto elettriche un bene per pochi.

Tutte le case automobilistiche si stanno infatti muovendo per aggiornare i loro listini con modelli dal costo decisamente più accessibile rispetto ai precedenti, l’obbiettivo dichiarato è di offrire auto ad un prezzo di listino di 20.000 euro circa, cosa che ha scatenato una vera gara per abbassare i prezzi e restare competitivi.

Volkswagen sfida Twingo

Ecco dunque che Volkswagen ha deciso di sfidare Twingo con il suo prossimo modello della linea e-Up, che sarà lanciato in tutta Europa entro la fine del 2027 ad un prezzo di circa 20.000 euro.

Il gruppo aziendale Schäfer ha dichiarato che:”Il nome provvisorio è ID 1 e il veicolo è programmato per il 2027. Siamo nel pieno della fase di sviluppo. Abbiamo una visione chiara di come dovrà essere l’auto“.

Nel dettaglio il prossimo modello sfiderà quello Twingo in arrivo nel 2026 e assumerà il design di una berlina entry level completamente elettrica, sfida che l’azienda ha definito complessa ma che evidentemente non sembra impossibile, anzi, è stimolante all’interno della competizione alla conquista del mercato.

Indubbiamente il raggiungimento della soglia di prezzo indicata è la vera sfida visti i costi di produzione soprattutto delle batterie, cosa che troverebbe soluzione in grandi volumi di produzione che dovrebbero coinvolgere altri sotto marchi partners di Volkswagen come Skoda e Seat/Cupra, una sfida non indifferente.

Non rimane che attendere, è evidente che qualcosa sta cambiando nel mercato delle elettriche in favore dei consumatori, il prezzo in fin dei conti è da sempre stato la kryptonite di queste vetture che ne ha pesantemente limitato l’espansione.