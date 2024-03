Il monitor Samsung S31C, in super offerta su Amazon shopping offre un design senza cornice su tre lati. Conferendo un aspetto moderno e ordinato a qualsiasi ambiente di lavoro. Questo design minimalista favorisce la massima concentrazione, mentre in configurazione multischermo, i monitor si fondono armoniosamente per una visione continua e senza distrazioni.

Grazie al pannello IPS, il monitor conserva la brillantezza e la nitidezza dei colori su ogni centimetro dello schermo. Le sfumature e le tonalità appaiono con precisione da qualsiasi angolazione, garantendo un’esperienza visiva impeccabile senza sbavature o perdite di dettaglio.

Monitor Samsung: per un’esperienza di gioco fluide e senza interruzioni

Per gli amanti dei giochi, il monitor Samsung S31C (S27C312) offre un’esperienza di intrattenimento fluida e priva di interruzioni grazie alla tecnologia AMD FreeSync. Questa tecnologia sincronizza il monitor con la scheda grafica, riducendo il tearing delle immagini e mantenendo la fluidità delle scene d’azione più dinamiche.

Con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, ogni scena dinamica è riprodotta in modo impeccabile sullo schermo. Film, video e giochi diventano immersivi senza alcun effetto lag o ghosting, per un’esperienza visiva ultra-fluida e coinvolgente. In più, al fine di garantire il massimo comfort visivo, il monitor Samsung S31C è dotato della tecnologia Flicker Free. Queste funzionalità riducono l’affaticamento oculare limitando l’emissione di luce blu e eliminando i fastidiosi sfarfallii, così da poter utilizzare lo schermo per lunghe sessioni senza affaticare gli occhi. In più con le porte HDMI e D-sub, il monitor offre connessioni senza confini, consentendo di collegare facilmente più dispositivi per massimizzare la flessibilità della tua postazione di lavoro o di gioco.

In conclusione, il monitor Samsung S31C (S27C312) unisce un design elegante e funzionale con prestazioni di alto livello per offrire un’esperienza visiva superiore sia per il lavoro che per il gioco. Con colori brillanti, immagini fluide, protezione oculare e il vantaggiosissimo prezzo di 116.98 euro, questo dispositivo rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano comfort visivo e prestazioni ottimali.