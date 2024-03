Molti sono i prodotti che sono stati annunciati ultimamente, ma un argomento molto importante che sta riscontrando molte svolte al momento è la parte componentistica di ogni dispositivo. Come sappiamo la memoria è una parte molto importante di ogni dispositivo elettronico, la quale deve essere sempre aggiornata con una buona velocità. Ecco perché siamo arrivati fino gli SSD. Ed in questo campo Western Digital non ci delude.

Da quanto detto Western Digital annuncia un passo in avanti per quanto riguarda il mondo delle memoria con il nuovo SN5000S.

SSD, molto più veloce?

Da quando annunciato da Western Digital c’è un nuovo partecipante nella grande casa della componentistica. L’appena annunciato SSD SN5000S, il quale pone molte nuove ambizioni nella tecnologia. Esso sfrutta le memorie QLC, promettendo così delle prestazioni molto superiori rispetto agli SSD passati, i quali utilizzavano memorie TLC. Da quanto stimato il nuovo SN5000S è addirittura il 16,5% più veloce del vecchio SN740.

Il notevole incremento prestazionale arriva sia dall’uso di chip di memoria QLC. Che danno la possibilità di contenere più dati in ogni cella rispetto la vecchia TLC, ma è molto più lenta. Il nuovo SSD SN5000S è creato con l’idea di soddisfare ogni tipo di esigenza a livello di velocità e di affidabilità. Oltre a queste caratteristiche, sono presenti anche tutte le tecnologie che ottimizzano prestazioni e vita dell’SSD.

L’SSD SN5000S della Western Digital arriverà sul mercato in due formati ovvero l’M.2-2280 e M.2-2230, i quali rende questa memoria perfetta sia per i PC che per gli handheld. Essa sarà disponibile in diversi tipi di taglio da 512GB, 1TB e 2TB con delle velocità nominali di 6GB/s in lettura e 5,6GB/s in scrittura e una resistenza di 600TBW, per il modello top di gamma.

Inoltre per il miglioramento del tutto sul nuovo SSD si baserebbe su una introduzione di una cache SLC, o sullo sfruttamento di una parte delle celle di memoria come pseudo-SLC.