Ci stiamo avvicinando sempre di più all’arrivo ufficiale sulla piattaforma di streaming Netflix della nuova stagione della serie tv ispirata ai romanzi rosa di Julia Quinn. Ci stiamo riferendo in particolare a Bridgerton 3. Come sappiamo, la terza stagione della serie sarà distribuita in due parti. La prima parte sarà distribuita ufficialmente il 16 maggio 2023, mentre la seconda parte sarà distribuita circa un mese dopo. In questi ultimi mesi abbiamo assistito a numerose indiscrezioni e teaser. Ora, però, è arrivato un nuovo video teaser in cui possiamo intravedere alcune scene della coppia della seconda stagione, i così detti Kanthony.

Bridgerton 3 su Netflix, nuovo video teaser sulla coppia dei Kanthony

Nel corso delle ultime ore il colosso dello streaming Netflix ha pubblicato ufficialmente sui propri canali un nuovo video teaser riguardante la prossima serie tv Bridgerton 3. Come già accennato in apertura, il nuovo teaser in questione ci ha lasciato intravedere alcuni momenti della vita di coppia dei due protagonisti della scorsa stagione, ora felicemente sposati. Si tratta dei personaggi di Anthony Bridgerton e Kate Sharma, meglio noti per i fan come i “Kanthony“.

Nel video in questione, intravediamo in primis la sorella di Anthony, ovvero Francesca. Dopo di che, vediamo Anthony ballare con sua moglie Kate. Tutto sembra andare quindi per il meglio per i due, ma immaginiamo che Netflix abbia in serbo per noi diverse sorprese. Ricordiamo comunque che i protagonisti di questa nuova stagione di Bridgerton saranno però Penelope Federington e Colin Bridgerton. Vedremo infatti nascere tra i due una favolosa storia d’amore, ma non mancheranno certo i problemi. In questa stagione, infatti, Colin dovrebbe scoprire l’identità nascosta di Penelope, dato che lei è in realtà Lady Whistledown.

Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle. Ricordiamo che in questa stagione non dovrebbero esserci due personaggi molto amati dai fan, ovvero Daphne Bridgerton e Simon Busset.