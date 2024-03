E’ davvero arrivato il momento giusto per acquistare l’ottimo smartphone di casa Samsung, un prodotto che riesce a convincere sotto molteplici punti di vista, a partire comunque dalla possibilità di avere in cambio un regalo. Prima però di sapere cosa si riceverà in cambio, facciamo un passo indietro e conosciamo da vicino Galaxy S24 Ultra.

Il top tra i top è caratterizzato da un ampio display da 6,8 pollici di diagonale, un dynamic AMOLED 2X con risoluzione QHD+, tra i migliori in circolazione, affiancato dall’ultimo SoC di fascia alta di Qualcomm, quale è lo Snapdragon 8 Gen 2, nella configurazione di base che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: risparmio folle per poco tempo

Il prezzo del Samsung Galaxy S24 Ultra non è indubbiamente alla portata di tutti, parliamo a tutti gli effetti di un dispositivo che viene commercializzato alla cifra di 1499 euro, disponibile a questo link, nella sua variante completamente sbrandizzata e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Ciò che rende l’occasione tale da essere raccontata con un articolo dedicato, è sicuramente la presenza del Galaxy Tab S9 FE in omaggio. Avete capito bene, gli utenti che provvederanno ad acquistare un Galaxy S24 Ultra, potranno riscattare sul sito ufficiale di Samsung, un prodotto a titolo completamente gratuito. Per ottenerlo non dovranno fare altro che registrare l’acquisto, o meglio il prodotto stesso che hanno ricevuto direttamente da Amazon con IMEI e prova d’acquisto. In pochi giorni si riceverà al proprio domicilio il Tab S9 FE, un tablet di fascia medio-alta, che comunque presenta un prezzo di vendita di circa 500 euro, ritenuto la via più rapida d’accesso all’ecosistema Samsung, senza bisogno di investire cifre eccessivamente elevate.