Amazon Fire TV Stick: i metodi per visualizzare il digitale terrestre

I continui cambiamenti nella numerazione dei canali TV sul digitale terrestre possono causare situazioni in cui la ricezione del segnale diventa difficile. In questi casi, potrebbe essere utile affidarsi a sistemi alternativi come la Fire TV Stick di Amazon per accedere comunque alla diretta televisiva dei canali desiderati. Anche se di base lo Stick non permette di ricevere il segnale digitale terrestre direttamente, ci sono delle soluzioni per accedere ai contenuti televisivi tramite le applicazioni scaricabili.

La Fire TV Stick per accedere alle applicazioni Rai e Mediaset

La Fire TV Stick è un dispositivo versatile che consente di trasformare il televisore in una smart TV consentendo di installare molte app, inclusi i servizi di streaming dei principali network televisivi conosciuti. Per utilizzarla, la prima cosa da fare è collegarla alla porta HDMI della tv e seguire le istruzioni in dotazione per completare la configurazione, che include la connessione del dispositivo alla rete wireless.

Una volta completata la configurazione, è possibile accedere al menu principale della Fire TV Stick e navigare nell’app store per cercare e scaricare le applicazioni dei network come Rai e Mediaset. Le principali reti televisive infatti possiedono le loro app sulla quale si può accedere alla diretta televisiva e ai contenuti on-demand.

Una volta installate sulla TV, basterà avviarle e sarà fatta. Per seguire la programmazione della Rai, è installabile l’app RaiPlay, mentre per Mediaset c’è Mediaset Infinity. Una volta installata l’app RaiPlay, vai al menu laterale premendo la Freccia sinistra del telecomando. Seleziona “Dirette” e scegli il canale Rai desiderato. Premi su “Oggi” per visualizzare le trasmissioni della giornata e metti in pausa cliccando il tasto centrale del telecomando. Mediaset Infinity ha un procedimento altrettanto semplice ed intuitivo, quindi scarica l’applicazione e poi segui le istruzioni. In poco avrai sulla TV tutti i canali “standard”.

La Fire TV Stick è una soluzione pratica e conveniente che evita l’acquisto di dispositivi differenti più costosi. Sfruttando le applicazioni disponibili, è possibile godere dei propri programmi televisivi preferiti (chi è fan di Maria De Filippi sa di che parliamo) senza problemi di ricezione del segnale.