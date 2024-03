L’operatore telefonico italiano WindTre ha nel suo catalogo alcune offerte di rete mobile pensate per i suoi clienti nati all’estero. Tra queste, ci sono ad esempio le offerte mobile della gamma WindTre Call Your Country. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una promozione che prevede giga senza limiti per sei mesi con alcune di queste offerte. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre Call Your Country, per alcune offerte ora giga senza limiti

L’operatore telefonico WindTre ha da poco reso disponibile una nuova promozione per alcune delle sue offerte della gamma WindTre Call Your Country. In particolare, l’operatore offrirà gratuitamente senza costi aggiuntivi giga senza limiti per sei mesi per due offerte nello specifico. Si tratta delle offerte mobile denominate WindTre Call Your Country Special Romania 5G e WindTre Call Your Country Special Moldavia 5G.

Questa promozione sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore che attiveranno una di queste offerte, a patto però che richiedano la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori telefonici. Per il momento, la promozione in questione è stata prorogata fino a fine mese, ovvero fino al 31 marzo 2024. Tuttavia, l’operatore WindTre potrebbe decidere di prorogare la promo.

Entrambe le due offerte citate in precedenza arrivano ad includere ogni mese fino a 120 GB di traffico dati, validi per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, saranno a disposizione degli utenti anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri e 300 minuti per chiamare il proprio paese d’origine, Romania per la prima offerta e Moldavia per la seconda offerta.

Ricordiamo che per il momento questa promozione non è attivabile con le altre offerte della gamma WindTre Call Your Country. Tra queste, ricordiamo ad esempio le offerte WindTre Call Your Country