Una tastiera da gaming di casa Trust è in fortissimo sconto su Amazon, rappresenta la migliore occasione per gli utenti per accedere a prestazioni più che adeguate, ed allo stesso tempo essere sicuri di non dover assolutamente investire una cifra troppo elevata.

Il modello in promozione è la Trust Gaming GXT 835 Azor, una tastiera meccanica con layout italiano QWERTY, da utilizzare solo ed esclusivamente con collegamento fisico USB-A (in altre parole non integra una batteria interna, viene considerata una tastiera cablata). Oltre alla presenza di tasti sufficientemente distanziati tra loro, i suoi punti di forza sono molteplici, come la piena compatibilità con qualsiasi sistema operativo, oppure più semplicemente la presenza di un LED RGB alle spalle dei keycaps, personalizzabile a piacimento, il che conferisce un’aura molto più intrigante ed appassionante.

Trust Gaming GXT 835 Azor: una tastiera incredibile

Trust è il marchio sinonimo di economicità e risparmio, ma non a discapito delle prestazioni. Questo è molto importante da ricordare nel momento in cui andrete ad avvicinarvi alla Trust Gaming GXT 835 Azor, una tastiera da gaming veramente molto economica, infatti il suo prezzo di listino di 24,99 euro è già di per sé molto avvincente ed interessante. Il tutto viene ridotto da una riduzione del 12% applicata da Amazon, che porta l’utente a spendere solamente 21,99 euro per il suo acquisto finale disponibile a questo link.

Sulla tastiera si possono trovare oltre 104 tasti differenti, che dovrebbero presentare una durata di circa 5000000 pressioni; dimensionalmente parlando il prodotto raggiunge 43,5 x 12,5 x 4,3 centimetri, con un peso che comunque risulta essere perfettamente allineato con le aspettative per un dispositivo di questo tipo, avvicinandosi comunque a circa 589 grammi. Non manca, ad ogni modo, la garanzia legale della durata di 24 mesi.