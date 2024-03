Il cacciavite elettrico è un piccolo strumento per il fai-da-te, che tutti dobbiamo assolutamente avere nella propria dotazione, soluzione essenziale per riuscire a completare correttamente qualsiasi lavoro, piccolo o grande che sia. Sul mercato se ne possono trovare di tantissimi tipi e varianti, oggi vi parliamo di un modello completamente elettrico, dotato anche di una luce LED per l’illuminazione della zona stessa.

Adatto più che altro per piccoli lavori di precisione, come può essere la riparazione di occhiali, di computer, di orologi o di oggetti non particolarmente grandi, il cacciavite elettrico di Jakemy può rappresentare il regalo perfetto ad esempio per la festa del papà. Tra le sue specifiche tecniche troviamo un momento torcente da 8kgf.cm, una velocità di 175 r/min ed una batteria da 2000mAh, che a conti fatti dovrebbe sostanzialmente garantire una autonomia di circa 3 ore di utilizzo continuativo.

Cacciavite elettrico in offertissima su Amazon

Dovete subito acquistare questo bellissimo cacciavite elettrico su Amazon, rappresenta la soluzione ideale nel momento in cui foste alla ricerca di un qualcosa di economico, ma comunque in grado di garantire prestazioni più che ottime. Il prodotto in questione viene commercializzato a soli 56,99 euro, cifra che già di suo non sarebbe troppo elevata, ma che allo stesso tempo viene ridotta del 30% sul listino, per una spesa finale di poco meno di 40 euro. Acquistatelo qui.

All’interno della confezione sarà possibile trovare un set/kit decisamente fornito, composto da un cacciavite elettrico, il cavo USB per la ricarica, 20 punte differenti realizzate in materiale S2, più stabile e duraturo. Il design è comunque ergonomico, in quando è dimensionalmente ridotto e rende il cacciavite grande tanto quanto una penna a sfera, risultando così facile da maneggiare, oltre che estremamente leggero e comodo.