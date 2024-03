L'opzione nascosta su Instagram che ti farà scoprire un gioco fantastico

Instagram ha introdotto una novità sorprendente e molto divertente: la possibilità di giocare a Pong direttamente all’interno dell’app. Questo classico gioco arcade, nato nel lontano 1975 sotto il marchio Atari, ora è disponibile per gli utenti all’interno delle proprie chat.

Basta aprire l’app di Instagram sul proprio smartphone, sia esso un dispositivo iOS o Android, e recarsi nella sezione delle conversazioni. Una volta lì, scegliete una chat qualsiasi e inviate un’emoji. Poi, toccando l’emoji appena inviata il gioco inizia. Semplicissimo!

Giocare a Pong su Instagram mentre si aspetta una risposta

Mentre si aspetta che l’altra persona termini di scrivere il suo messaggio infinito o di mandare audio su Instagram, possiamo ora fare una bella partita a Pong. L’emoji diventa la “pallina” del gioco e la barra dei messaggi si trasforma nella vostra “racchetta” digitale. Direte voi, ma che divertimento c’è? Sarà facilissimo e noioso. Vi sbagliate di grosso. Non lasciatevi ingannare dalla sua apparente semplicità: la velocità della pallina e le dimensioni ridotte dello schermo dello smartphone possono rendere il gioco più impegnativo del previsto. Il gioco tiene anche traccia dei record personali, incoraggiando la competizione tra amici. I giocatori più competitivi possono inoltre puntare a raggiungere il punteggio massimo di 999 punti e confrontare i propri risultati con quelli dei loro contatti.

Questa versione di Pong su Instagram è un tuffo nel passato con un tocco moderno. Ora i ragazzi che non avevano mai provato il gioco o che non lo conoscevano affatto hanno la possibilità di testarlo. Chissà se un giorno sul social sarà presente anche Snake, sarebbe davvero fantastico.

Quindi, se la persona con cui state parlando non la smette e non state facendo nulla di importante, adesso avete a disposizione un modo alternativo allo scorrere tra le storie del vostro ex per ingannare il tempo. Cosa aspettate? Testate il gioco e rivivete Pong sulla chat di Instagram, ma attenzione, potrebbe sbloccarvi una nuova ossessione.