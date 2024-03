Qualche giorno fa a Seul si è tenuta la fiera InterBattery 2024. In questa particolare occasione le aziende coreane SK On e Samsung hanno presentato le loro ultime innovazioni nel settore delle batterie per veicoli elettrici, catturando l’attenzione del pubblico e degli osservatori statunitensi presenti. Quando si parla di auto elettriche uno dei più grandi problemi legati alle loro batterie riguarda la resistenza al freddo, che abbassa di molto la loro autonomia. Entrambe le aziende hanno lavorato anche per eliminare questa sfida così da creare un sistema di alimentazione e affidabile in qualsiasi luogo, anche se con temperature gelide.

Le batterie solide Samsung e la resistenza ai climi freddi

SK On ha introdotto la batteria Winter Pro LFP. Questa utilizza la chimica LFP per garantire prestazioni eccezionali anche in condizioni climatiche estreme. In tal modo il sistema permette un aumento netto della capacità di carica e scarica del 16% e del 10%. In confronto alle batterie LFP convenzionali, con una densità energetica incrementata del 19%, la differenza è evidente. Le Advanced SF e SF+ consentono anche il raggiungimento di tempi di ricarica incredibilmente rapidi. La batteria Advanced SF può portare la carica dall’10% all’80% in soli 18 minuti grazie ai metodi di rivestimento che riducono la resistenza dell’anodo.

Samsung ha annunciato il suo impegno verso la commercializzazione di batterie a stato solido con una densità energetica di 900 Wh/l. Tale tipologia, prevista per la produzione su larga scala entro il 2027, promette una vita utile di almeno 20 anni e tempi di ricarica inferiori ai nove minuti. Considerando le alternative attuali è più che un passo avanti, si tratta di un vero e proprio salto

Le innovazioni presentate sia da SK On che da Samsung alla fiera InterBattery 2024 ridefiniranno totalmente il settore delle batterie destinate alle auto elettriche. Tramite soluzioni mirate a migliorare le prestazioni, affrontare le sfide climatiche e accelerare i tempi di ricarica. Queste aziende stanno guidando il cammino verso un futuro più sostenibile e efficiente per la mobilità elettrica.