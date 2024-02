Dopo l’arrivo di iPhone 15 ovviamente ora le attenzioni di tutti si sono spostate sui possibili rumors inerenti iPhone 16, quest’ultimo secondo la tradizione di Apple lo dovrebbe arrivare ovviamente durante l’autunno di quest’anno probabilmente intorno a settembre, e avranno il pesante compito di introdurre in modo nativo tutte le funzionalità legate all’intelligenza artificiale che ci si aspetta da un’azienda come Apple.

Le notizie trapelate di cui vi parliamo oggi però riguarda riguardano un protagonista un po’ inaspettato che normalmente gioca un ruolo molto importante ma in penombra rispetto a componenti come display e fotocamere, stiamo parlando dei microfoni che secondo le indiscrezioni riceveranno un pesante upgrade da parte di Apple in modo tale tale da migliorare l’interazione degli utenti Siri assistente vocale che come sappiamo è richiamabile tramite il microfono.

Nuovi e migliorati microfoni

Stando all’indiscrezione riportate dall’analista Jeff Pu, come citato anche da MacRumors, Apple prevede di potenziare i micro microfoni montati a bordo di iPhone in modo da garantire un’interazione più fluida e reattiva con l’assistente Siri, ciò ovviamente non è un mossa più in se stessa bensì presente il primo step verso l’integrazione delle funzionalità IA all’interno di iPhone e di conseguenza di Siri, in parole povere e Apple sta preparando un terreno fertile per migliorare l’esperienza d’uso in previsione dell’arrivo di tante funzionalità molto attese.

Effettivamente Apple non aveva ancora detto la sua nel mondo degli assistenti vocali powered by AI, vedendosi superata dai vari assistenti come Gemini di Google, ChatGPT di OpenAI e Copilot di Microsoft.

Dunque l’obiettivo di Apple è abbastanza chiaro ritrovare la leadership nel mondo degli assistenti vocali persa ormai da un paio di anni, l’integrazione dei microfoni migliorati dunque rappresenta soltanto il primo step verso un cambiamento radicale che sicuramente prenderà vita nella nuova gamma di iPhone in arrivo a settembre.