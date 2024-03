Per modificare la password PayPal, sia da sito web che da app, è necessario seguire una procedura specifica, facile e veloce.

Da Sito Web: Modifica della Password

Accedendo al sito PayPal tramite un browser web, è possibile cambiare la password seguendo alcuni semplici passaggi. Dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali correnti, cliccare sull’icona a forma di ingranaggio per accedere alle Impostazioni. Successivamente, selezionare l’opzione “Sicurezza” e poi “Aggiorna” accanto alla voce “Password“. Inserire la password attuale e quindi la nuova, confermandola. È anche possibile modificare le domande di sicurezza seguendo una procedura simile.

Da App: Limitazioni e Soluzioni Alternative

Al contrario della versione web, l’app PayPal non offre un’opzione diretta per modificare la password. Tuttavia, è possibile utilizzare un browser mobile per poter accedere al sito web di PayPal e seguire la procedura sopra descritta per cambiare la password.

Recupero della Password Dimenticata

Nel caso in cui si dimentichi la password, è necessario seguire una procedura specifica per il recupero. Accedendo al sito PayPal e selezionando “Password dimenticata?“, è possibile avviare la procedura di recupero. Successivamente, verrà richiesto di completare un processo di verifica tramite metodo preferito (ad esempio, ricevendo un messaggio di conferma tramite app PayPal, una mail o un messaggio al numero di telefono associato all’account). Una volta completata la verifica, sarà possibile impostare una nuova password.

In conclusione, sia che si utilizzi il sito web o l’app PayPal, è possibile modificare la password seguendo una procedura specifica. Nel caso della password dimenticata, è disponibile un processo di recupero che richiede una verifica di sicurezza per garantire l’accesso sicuro all’account.

