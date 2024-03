Arriva una novità grandiosa su WhatsApp per le chat: cosa sarà?

WhatsApp sta per introdurre un’interessante novità attraverso il programma Beta di Google Play. La versione 2.24.6.13 in fase di test include un aggiornamento che consentirà agli utenti di fissare in alto più di tre chat, una funzionalità molto attesa dagli utilizzatori abituali dell’applicazione di messaggistica.

Finora, WhatsApp permetteva di fissare in alto solo un numero limitato di conversazioni, ma questa nuova opzione cambierà questo aspetto. Gli sviluppatori stanno infatti lavorando su una soluzione che consentirà agli utenti di mettere in cima all’elenco almeno cinque chat, se non di più. Anche se non è ancora chiaro se il limite verrà ulteriormente aumentato, è comunque una notizia che viene accolta con entusiasmo dagli utenti, soprattutto da coloro che gestiscono molte conversazioni e vogliono tenere sotto controllo quelle più importanti senza doverle cercare ogni volta.

Le innovazioni su WhatsApp dell’ultimo periodo

Questa novità si aggiunge ai recenti rumor dei giorni scorsi riguardanti la possibilità simile di fissare in alto anche i canali. Anche se l’opzione per fissare i canali non è ancora stata implementata, gli sviluppatori stanno esplorando varie soluzioni per soddisfare le esigenze degli utenti. Entrambe le funzionalità di WhatsApp sono ancora in fase di testing e non sono disponibili per tutti gli utenti. Dopo lo step di test, in caso di buoni risultati, si pensa che verrà aggiunta all’aggiornamento dell’applicazioni.

Meta non ha ancora fornito dettagli riguardo alle tempistiche per il rilascio delle nuove funzionalità. L’unica cosa certa è che l’introduzione della possibilità di personalizzare la home delle chat renderà l’esperienza su WhatsApp ancora più completa e adattabile alle esigenze degli utenti. Questa caratteristica sarà particolarmente apprezzata da coloro che gestiscono numerosi gruppi, consentendo loro di organizzarli in modo più accurato e pratico. Dovremo vedere se l’app introdurrà anche altre innovazioni ugualmente utili e rivoluzionarie nelle prossime settimane. Bisognerà attendere per scoprire cosa riserverà il futuro di questa piattaforma di messaggistica e quando la novità verrà effettivamente aggiunta.