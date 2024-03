Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech OnePlus. Ci stiamo rifenrendo al prossimo OnePlus Ace 3V. Quest’ultimo è già stato il protagonista di svariati rumors e leaks, ma ora lo smartphone è stato avvistato in alcune nuove immagini dal vivo che vanno così a confermarci ulteriormente il design che lo contraddistinguerà. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus Ace 3V di nuovo protagonista di alcune immagini dal vivo

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone di punta di OnePlus è stato avvistato in rete in alcune immagini dal vivo. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo OnePlus Ace 3V. Ora possiamo quindi dare uno sguardo al suo design. Osservando le immagini in questione, possiamo notare come sia stata confermata la presenza dei sensori fotografici posti verticalmente a semaforo sulla backcover dello smartphone.

Oltre a questo, spicca sul retro la presenza del flash LED con forma circolare, un po’ come abbiamo visto tempo fa su dei precedenti modelli del rivale Meizu.

Rimane poi al centro della backcover il logo del marchio OnePlus. Da notare poi le due colorazioni che saranno disponibili, tra cui una violetto e una blu chiaro, con rifinitura opaca. Il design, in linea di massima, è simile a quello del fratello OnePlus Nord CE 4. Quest’ultimo modello dovrebbe essere annunciato per il mercato indiano durante il mese di aprile.

Ricordiamo comunque che fino ad ora sono emerse alcune delle presunte specifiche. Secondo quanto è emerso, sotto alla scocca ci sarà il potente soc Snapdragon 7+ Gen 3 e quest’ultimo sarà supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X e fino a 512 GB di storage interno di tipo UFS 4.0.

Vi terremo ovviamente aggiornati non appena emergeranno in rete ulteriori dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche di questo dispositivo.