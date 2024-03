Il produttore tech OnePlus sta continuando ad ampliare la sua gamma di prodotti con un nuovo smartphone di fascia medio-alta. Stiamo parlando in particolare del prossimo OnePlus Ace 3V, un dispositivo che dovrebbe essere annunciato sul mercato già a marzo. A quanto pare, questo device sarà il primo ad essere alimentato da un inedito processore, ovvero il soc Snapdragon 7+ Gen 3. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus Ace 3V in arrivo, il primo con a bordo il soc Snapdragon 7+ Gen 3

Il produttore tech OnePlus annuncerà a breve il nuovo OnePlus Ace 3V e a quanto pare sarà il primo ad essere alimentato da un nuovo processore. Come già accennato in apertura, infatti, il nuovo medio di gamma di OnePlus sarà alimentato da un nuovo soc di casa Qualcomm. Sembra che si tratterà del soc Snapdragon 7+ Gen 3, almeno secondo quanto riferito da un noto leaker sul social cinese Weibo.

Oltre a questo, in rete sono emerse alcune delle specifiche tecniche che contraddistingueranno questo dispositivo. In particolare, il nuovo OnePlus Ace 3V avrà sul fronte un display con una risoluzione massima pari a 1.5K, ovvero una risoluzione intermedia tra 1080p e 1440p. Fra le altre caratteristiche, sembra che lo smartphone potrà contare anche su una batteria molto capiente di ben 5500 mah. Dovrebbe inoltre essere presente il supporto alla ricarica rapida da 100W.

I rumors e le indiscrezioni, però, non finiscono qui. Sempre secondo quanto riportato in rete, l’azienda avrebbe intenzione di annunciare in anticipo il prossimo top di gamma OnePlus 13. Questo sarebbe dovuto al fatto che l’azienda vorrebbe essere la prima ad annunciare il primo smartphone alimentato con l’inedito soc di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 4.

Ovviamente queste sono tutte indiscrezioni non ancora confermate. Dovremmo attendere ancora un po’ di tempo per avere delle conferme o meno da parte di OnePlus.