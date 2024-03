La rivoluzionaria tecnologia sviluppata da OpenAI, nota come Sora, sta per essere resa disponibile al grande pubblico. A confermarlo è stato Mira Murati, Chief Technology Officer dell’azienda, durante un’intervista con il Wall Street Journal. Sebbene una data precisa non sia stata fornita, Murati ha indicato che il lancio avverrà entro la fine dell’anno. Questo indizio suggerisce che potrebbero essere necessari alcuni mesi prima che diventi ampiamente accessibile.

Sora è stato presentato per la prima volta nel corso di quest’anno, e ha già suscitato grande interesse grazie alla sua capacità di generare video estremamente realistici a partire da descrizioni testuali. Inizialmente, questa tecnologia era disponibile solo per un gruppo selezionato di artisti visivi, designer e registi. Alcuni dei video creati con Sora hanno già raggiunto piattaforme come X, ampliando così la sua visibilità e il suo impatto.

La nuova AI di OpenAI

OpenAI ha in programma di implementare anche funzionalità audio per rendere le scene generate ancora più realistiche. Inoltre, Murati ha rivelato che l’azienda sta lavorando per consentire agli utenti di modificare i video prodotti da Sora, riconoscendo che gli strumenti di intelligenza artificiale potrebbero non sempre creare immagini perfette al primo tentativo. Per addestrare il modello AI utilizzato da Sora sono stati utilizzati dati disponibili pubblicamente o concessi in licenza. Inoltre, sono state annunciate una serie di collaborazioni ufficiali con aziende come Shutterstock per garantire un’ampia gamma di contenuti.

Nonostante le promettenti potenzialità di Sora, sorgono preoccupazioni riguardo al possibile abuso della tecnologia per diffondere disinformazione e contenuti falsi. Murati ha chiarito che al momento del lancio pubblico, Sora probabilmente non sarà in grado di generare immagini di personaggi pubblici, seguendo le stesse politiche di DALL–E, un altro modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. Inoltre, è stato annunciato che tutti i video prodotti da Sora verranno contrassegnati con una particolare filigrana così da distinguerli dai contenuti reali. Una misura importante questa per mitigare il rischio di manipolazione.

OpenAI sta dunque lavorando per rendere Sora accessibile a un prezzo simile a quello di DALL-E, nonostante il costo energetico significativamente più elevato associato alla tecnologia Sora. Il suo rilascio segna l’inizio di un nuovo capitolo nell’era dell’AI generativa, evidenziando ancora una volta la straordinaria capacità della tecnologia di evolversi rapidamente.