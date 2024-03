Windows 11, il nuovo sistema operativo sviluppato dalla casa Microsoft, sta sempre in continuo sviluppo. Oggi molti utenti istallano questo software proprio per la sua praticità, accuratezza, e tempestività di aggiornamenti di sistema. Inoltre si stanno sviluppando nuove frontiere per l’utilizzo dell’AI, e Microsoft ne vuole approfittare per rendere l’esperienza d’uso del sistema il più piacevole possibile.

Windows 11, si modificherà dei video in Studio Effect in tempo reale

Per la speciale occasione dell’evento Build 2024, ovvero la conferenza di cadenza annuale incentrata e dedicata agli sviluppatori, Microsoft ha in serbo dei piani. I piani del colosso produttore di software potrebbero incentrarsi sul nuovo sviluppo di una nuova serie di funzionalità basate principalmente sull’intelligenza artificiale. Queste nuove funzioni potrebbero riguardare le videochiamate e l’app Studio Effects. Un utente ha chiaramente spiegato che l’importante sviluppo di questa funzione per le videochiamate, potrebbe modificare l’aspetto degli utenti grazie al lavoro dell’intelligenza artificiale sul video. Troviamo la notizia da XenoPanther su X, dove ha segnalato la presenza di modifiche su dei file tra la versione 26071 e 26079 del sistema Windows 11. Infatti nelle nuove versioni troviamo in aggiunta delle opzioni che permetteranno all’utente di agire specificatamente sulla gestione della fotocamera, però da parte di Windows 11.

Un altro utente ha espresso che queste nuove funzionalità aggiuntive del sistema operativo, che ricordiamo prevedono l’utilizzo dell’IA, (per esempio trasformare durante una videochiamata l’utente in un cartone animato), potrebbero essere aggiunte anche in Studio Effects, l’app conosciuta per aiutare l’utente a migliorare la resa visiva durante le videochiamate, sfruttando sempre la tecnologia IA. A differenza però di Cipchamp, queste nuove funzionalità modificheranno l’immagine dell’utente applicando i relativi filtri in tempo reale, utilizzando una videocamera o una webcam, che sia esterna o integrata al PC. Queste funzionalità però non possono essere compatibili con i PC più datati perchè richiedono delle CPU dotate delle NPU integrate, di nuova generazione, sviluppate appositamente per l’elaborazione con l’IA. Queste notizie come citato prima molto probabilmente arriveranno nel corso della Build Conference.