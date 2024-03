Smartphone: perché si scaricano più velocemente in inverno

Se c’è una costante nella nostra vita, oltre al fatto che Beautiful non terminerà mai, è che i nostri smartphone sembrano scaricarsi nei momenti peggiori. In inverno, poi, la batteria scende sotto lo zero più della temperatura. Ma perché il freddo fa questo effetto?

La risposta risiede nelle caratteristiche delle batterie al litio, che alimentano la stragrande maggioranza degli smartphone. Questa tipologia di batteria, anche se solitamente efficiente in condizioni normali, diventa più vulnerabile quando esposta a basse temperature.

Perché la batteria dello smartphone è influenzata dal freddo

Il problema risiede nell’elettrolita all’interno della batteria, la sostanza che facilita il flusso degli elettroni tra gli elettrodi. A basse temperature, l’elettrolita diventa più viscoso, rendendo più difficile il movimento degli elettroni e conseguentemente riducendo l’energia disponibile per il funzionamento dello smartphone. Questo porta a una rapida scarica della batteria, specialmente quando esposta al freddo prolungato.

Anche durante la fase di ricarica, le temperature basse possono influenzare le prestazioni della batteria. Essa tende a rallentare a causa delle difficoltà che gli elettroni incontrano nel muoversi nell’elettrolita. Inoltre, il freddo estremo può anche compromettere la durata complessiva. In condizioni di gelo intenso, la batteria al litio dello smartphone può durare significativamente meno rispetto alle temperature più miti. Per cercare di evitare questi effetti negativi, alcuni produttori consigliano agli utenti di evitare di esporre i loro telefoni a temperature inferiori ai 5 gradi Celsius durante il caricamento. In tal modo la vita della batteria viene preservata e si evita che lo smartphone perda la sua efficienza.

Metodi per preservare la batteria al freddo

Per mantenere la batteria del tuo smartphone efficiente anche durante i periodi freddi, dovresti adottare alcune abitudini che possano proteggerla dalle temperature rigide. Prima di tutto, quando non stai utilizzando il telefono, cerca di mantenerlo al caldo. Una buona pratica è riporlo in tasca anziché lasciarlo esposto all’aria fredda. Il calore corporeo può aiutare a stabilizzare la temperatura del dispositivo e preservarne la carica.

Evita di esporre dispositivo a temperature estreme per lunghi periodi. Puoi anche considerare l’utilizzo di custodie o accessori progettati per isolare il telefono dal freddo. Cerca anche di ridurre l’uso intensivo dello smartphone. Attività che richiedono molta potenza, come i giochi o lo streaming video, possono accelerare il consumo della batteria, soprattutto quando il telefono è esposto al freddo.