La telecamera di sicurezza più economica tra quelle in circolazione è disponibile oggi ad un prezzo estremamente conveniente su Amazon, stiamo parlando di un modello di casa Xiaovv, che gli utenti possono acquistare a circa 25 euro, approfittando di risoluzione in 2K ad alta definizione.

Da un punto di vista puramente estetico il dispositivo non presenta differenze particolari rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, si tratta di una camera composta da due parti, una superiore circolare ed una base a trapezio, ma con lati allo stesso modo curvi. Realizzata prevalentemente in plastica, ha una finitura opaca che non trattiene le impronte, con un inserto nero lucido nella parte antistante il sensore stesso.

Telecamera di sicurezza da interno: il costo è folle su Amazon

Uno dei prezzi più bassi per l’acquisto di una telecamera di sicurezza, infatti in questi giorni gli utenti possono acquistare la Xiaovv con un listino di 39 euro. La cifra, data la qualità generale del prodotto, potrebbe apparire relativamente elevata, per questo motivo è possibile applicare in pagina un coupon del valore pari al 35% del listino. La riduzione sarebbe di circa 14 euro, per arrivare così a spendere solamente 25 euro. L’acquisto può essere completato qui.

Nel momento in cui doveste decidere di acquistare il prodotto, le cose da sapere sono sostanzialmente un paio: in primis la connessione può avvenire solo ad una rete a 2.4G, ciò sta a significare che nel caso in cui abbiate un WiFi a 5GHz, che non possa venire sdoppiato, la telecamera sarebbe inutilizzabile. In secondo luogo il sensore integrato anteriormente è da 3 megapixel, con una qualità grafica che può raggiungere fino al 2K. Non sono previsti LED o altro tipo di illuminazione, di conseguenza la visione notturna è presente, ma è disponibile solo in bianco e nero.