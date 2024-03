Vodafone, SILVER disponibili: fino a 200 GIGA al mese con il regalo

Riuscire a tenere a bada Vodafone è davvero difficile per tutti i gestori che operano in Italia. D’altronde stiamo parlando dell’operatore per eccellenza, quello che in tutta Europa è stato in grado di dettare legge senza problemi. L’obiettivo adesso è quello di prendere di nuovo il sopravvento sulle realtà che gli hanno tolto di mano lo scettro, quello per il quale Vodafone ha sempre lottato. Tutto diventerà più difficile quando gli utenti degli altri gestori si renderanno conto che le offerte migliori sono di nuovo disponibili.

Sono state lanciate due offerte che costano mensilmente, con contenuti diversi, 7,99 € e 9,99 €. Ci sono poi diversi benefici dovuti ai servizi scelti in automatico o dopo un’attenta analisi.

Vodafone ha restaurato le sue offerte migliori che sono ora piene di contenuti, ecco quanto costano

La prima offerta mobile di Vodafone garantisce al suo interno la presenza di minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e un quantitativo pari a 100 giga in rete 4G. La seconda offerta è praticamente uguale su minuti e messaggi, essendo illimitata. Quello che cambia riguarda i giga, che diventano 150 in 4G per il suddetto prezzo di 9,99 € al mese.

Ovviamente tutti gli utenti che sottoscriveranno queste offerte potranno godersi anche i servizi di Vodafone. Tra questi c’è l’opportunità di pagare praticamente in maniera automatica con il conto bancario optando per SmartPay. Il servizio di pagamento automatico sottintende anche un vantaggio ulteriore, ovvero quello di avere 50 giga gratuiti in più. Questi saranno cumulabili con i giga delle offerte sottoscritte, per cui si potrà arrivare fino a 200 giga ogni mese. Si tratta di un vero e proprio vantaggio, soprattutto per chi non si accontenta mai e vuole il massimo.

L’obiettivo di Vodafone è quello di tornare a dominare e con dei presupposti del genere sarà difficile che tutto ciò non accada.