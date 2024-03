Pensare a un rapido passaggio verso auto elettriche più economiche rispetto a quelle a combustione è, secondo Luca De Meo, un’illusione generata principalmente dalla politica. De Meo, figura di spicco di ACEA e Renault nell’industria automobilistica europea, ha recentemente esposto la sua prospettiva realistica sul futuro delle vetture green.

La visione di De Meo

Durante un incontro pubblico con Leonhard Birnbaum, presidente di Euroelectric e amministratore delegato della società elettrica tedesca E.ON, De Meo ha sottolineato la necessità di una visione pragmatica. Ha ribadito il concetto che le aziende, comprese quelle automobilistiche, operano su basi economiche. “Se non guadagniamo con le auto elettriche“, ha affermato, “allora si tratterà di una strategia con le gambe molto corte. Dobbiamo accettare che dobbiamo avere margini, non facciamo beneficenza.”

Il CEO di Renault ha quindi affrontato la questione del prezzo e del costo delle auto elettriche, affermando che cercare di rendere più economiche le vetture elettriche rispetto a quelle a combustione in un breve lasso di tempo è un’illusione. Ha sottolineato come le auto a combustione siano al centro dell’industria da 150 anni, e raggiungere una parità di prezzo in soli 10 anni è un obiettivo irraggiungibile secondo lui. Le parole di De Meo proiettano un’ombra di scetticismo sulle previsioni di un recente sondaggio che prevede la parità di prezzo tra auto elettriche e termiche entro il 2029.

Nonostante le opinioni di De Meo, va notato che nell’ultimo anno sono state introdotte sul mercato vetture elettriche a batteria notevolmente più economiche rispetto al passato. Grazie anche agli incentivi, è possibile acquistare modelli attorno ai 20.000 euro o addirittura al di sotto di tale cifra.

Realtà sulle auto elettriche

Durante il suo intervento, De Meo ha anche toccato un altro argomento rilevante: il peso e le dimensioni delle auto. Ha sottolineato come le normative sulla sicurezza degli ultimi 20 anni abbiano portato a un aumento delle dimensioni e del peso delle auto in Europa, influenzando direttamente i costi. Secondo De Meo, questo aumento ha contribuito anche all’invecchiamento preoccupante del parco auto europeo, evidenziando le sfide complesse che l’industria deve affrontare per adeguarsi alle nuove normative senza compromettere la sostenibilità economica.