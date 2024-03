Il Samsung Galaxy S24 ha debuttato sul mercato da circa un mese, portando con sé una serie di innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale cambiando radicalmente non solo il settore degli smartphone, ma anche quello tecnologico in generale. Il fine dell’azienda è quello di creare un IA che sia fruibile a chiunque dal palmo della propria mano.

YJ Kim, Executive Vice President di Samsung oltre che capo del team Language AI, ha spiegato che le funzionalità legate all’IA più apprezzate dagli utenti del Galaxy S24 sono le traduzioni live, la ricerca Google basata sul Circle To Search e l’editing generativo delle fotografie. YJ Kim ha anche notato che i giovani utilizzano spesso le funzioni creative della fotocamera, mentre le persone anziane preferiscono utilizzare la traduzione o la sintesi, come nel caso dei riassunti di conversazioni o pagine web. Da questa differenziazione sono poi state effettuate le adeguate considerazioni e il team dell’IA ha consequenzialmente cominciato a stabilire già nuove strategie.

Il lavoro Samsung per un IA accessibile a qualunque utente

L’obiettivo di Samsung è rendere l’IA accessibile a tutti, integrandola direttamente nella piattaforma anziché offrirla come un’applicazione separata. Tale approccio si riflette già nel fatto che le funzionalità Galaxy AI siano state estese anche ai modelli più vecchi come il Galaxy S23 e altri dispositivi tramite aggiornamenti software. Uno dei cambiamenti più importanti è stato lo sviluppo del modello Gauss, necessario per garantire prestazioni ottimali senza sovraccaricare le risorse di sistema. Questo modello è stato creato internamente per garantire il pieno controllo del proprio device e dell’IA.

La Samsung ha affrontato sfide complesse nell’adattare il suo motore di traduzione automatica. La sfida ha compreso principalmente la gestione delle lingue parlate e varie eccezioni linguistiche, come gli slang e quelle con miscelazioni di idiomi. La società ha dovuto lavorare intensamente per ridurre lo spazio occupato in memoria, garantendo al contempo prestazioni elevate e una gestione efficace delle risorse. Per quanto riguarda gli assistenti personali, come Bixby, la società ha in mente di applicare la tecnologia LLM. Lo scopo è quello di migliorare le capacità di comprensione delle intenzioni degli utenti e offrire un’uso più intuitivo e personalizzato.

Le funzioni AI saranno gratuite fino al 2025, ma la Samsung ha lasciato aperta la possibilità di cambiamenti futuri in base all’evoluzione della tecnologia. Al momento, YJ Kim ha dichiarato che non è previsto il rilascio dei modelli AI interni come open source.