Il colosso giapponese Sony continua a stupire i suoi utenti più affezionati con una valanga di offerte e sconti sensazionali. L’azienda aggiorna infatti costantemente il suo catalogo su PlayStation Store, offrendo tanti videogiochi di rilievo a dei prezzi accessibili. Per queste ultime settimane di marzo, in particolare, Sony sta proponendo degli sconti folli grazie alla nuova promozione denominata Selezioni Essenziali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Store, arrivano tanti nuovi sconti con la promo Selezioni Essenziali

In questi ultimi giorni il colosso giapponese Sony ha reso disponibile la nuova promozione denominata Selezioni Essenziali. Come già accennato in apertura, con questa nuova promo gli utenti potranno avere accesso a degli sconti davvero folli. Alcuni videogiochi sono infatti disponibili all’acquisto con degli sconti che in alcuni casi arrivano a sfiorare il 90%.

Anche questa volta, i titoli a disposizione degli utenti sono davvero tanti e tutti interessanti. Per gli amanti della saga di Uncharted, è ad esempio disponibile il videogioco Uncharted: The Nathan Drake Collection. Quest’ultimo è ora disponibile sullo store ad un prezzo di soli 9,99 euro, grazie allo sconto del 50%. Salendo ulteriormente con gli sconti, troviamo poi disponibile ad esempio il videogioco The Dark Pictures Anthology: Season One.

Gli utenti potranno ora acquistarlo con uno sconto del 60% ad un prezzo di 39,99 euro. Con uno sconto dell’80% c’è poi Rayman Legends, ora disponibile ad appena 3,99 euro e troviamo anche il videogioco The Forest a 5,49 euro con lo sconto del 65% proposto su PlayStation Store. Ci sono poi videogiochi proposti con uno sconto esagerato di addirittura il 95%. Ne è un esempio Need For Speed Heat Deluxe, ora acquistabile a soli 3,99 euro contro il suo prezzo di listino di 79,99 euro.

Insomma, si tratta come sempre di sconti sensazionali a cui è impossibile resistere. Vi invitiamo comunque a visitare il sito ufficiale di Sony per scoprirli tutti.