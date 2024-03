Dacia Bigster 7: il SUV extra large a prezzi accessibili

Dacia, il marchio automobilistico romeno noto per la sua filosofia di creare vetture economiche ma affidabili, sta per lanciare sul mercato una nuova opzione forse rivoluzionaria: il Bigster. Si tratta di una sorta di versione extra large della famosa Duster, il SUV dei record. Questo nuovo modello non solo rappresenta un passo avanti per l’azienda in termini di dimensioni, capacità e accessibilità in termini economici.

La Bigster sarà costruita sulla stessa piattaforma della Duster, la CMF, che può allungarsi fino a 4,6 metri, divenendo dimensionalmente simile alla Renault Arkana. Questo significa che sarà spaziosa e versatile, adattandosi alle esigenze di una famiglia numerosa o di chi necessita di più spazio per trasportare bagagli e attrezzature. Dacia ha sempre puntato sull’offerta di vetture economiche e la nuova auto non farà eccezione. Dai rumor, si suppone che il prezzo di partenza per la versione a 5 posti si aggirerà attorno ai 22/23mila euro, continuando dunque a proporre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Differenze di prezzo a seconda delle versioni della Dacia e motorizzazioni

Il costo potrebbe variare per la versione a 7 posti. Potrebbe infatti esserci una differenza significativa di prezzo. Non è ancora chiaro come sarà la disposizione dei sedili per i passeggeri aggiuntivi, è comunque probabile che rispetto alla Duster presenterà più spazio per le gambe nella fila posteriore. Per quanto riguarda le motorizzazioni, si ipotizzano diverse opzioni, tra cui motori GPL, ibridi e ibridi plug-in. Forse, in aggiunta, sarà anche la possibilità di trazione integrale, rendendo la Bigster adatta a una varietà di terreni e condizioni stradali. Altri dettagli trapelati fanno pensare anche ad un cambio automatico di nuova generazione.

Anche se sono solo speculazioni al momento, ciò che interessa a molti è la conferma da parte di Dacia del prezzo competitivo e allettante per la Bigster. Anche se i modelli più avanzati potrebbero superare i 35mila euro, la versione base rimarrà in linea con gli altri dell’azienda, donando un’opzione economica per chi cerca un SUV spazioso e affidabile.