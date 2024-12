Toyota Urban Cruiser: il nuovo B-SUV elettrico

Toyota ha presentato il nuovo Urban Cruiser, un B-SUV elettrico che punta a conquistare il mercato europeo. Con una lunghezza di 4.285 mm, è più grande della Yaris Cross, a cui si affianca. Il design riprende il concept Urban SUV e si distingue per il frontale “hammerhead”. I passaruota muscolosi e le protezioni in plastica sottolineano il carattere off-road. Il profilo rivela linee sportive e una maniglia delle portiere posteriori nascosta sui montanti. I gruppi ottici posteriori sono uniti da una fascia in plastica nera. Gli interni combinano perfettamente tecnologia e funzionalità. Questi hanno infatti un cockpit digitale da 10,25 pollici ed un display multimediale da ben 10,1″. Il cruscotto massiccio integra comandi fisici per un utilizzo pratico. I sedili posteriori scorrevoli e ribaltabili offrono flessibilità tra spazio passeggeri e bagagli.

Motori elettrici e sicurezza al top del SUV Toyota

L’Urban Cruiser Toyota sarà disponibile in tre versioni. La base monta un motore da 144 CV con batteria da 49 kWh. La versione intermedia offre 174 CV con batteria da 61 kWh. Al vertice, una configurazione dual motor con trazione integrale eroga 184 CV. Tutti i modelli utilizzano batterie LFP, più durature e sicure. La modalità Trail e il controllo Downhill Assist ottimizzano la guida su terreni difficili. La versione a trazione anteriore include una modalità Snow per migliorare l’aderenza su strade innevate. Ogni modello integra una pompa di calore per risparmiare energia e un sistema di preriscaldamento per le batterie in condizioni di freddo.

Sul fronte sicurezza, l’Urban Cruiser Toyota è poo dotato di ADAS avanzati. Tra le funzionalità, cruise control adattivo, sistema pre-collisione e telecamere a 360 gradi. Queste tecnologie garantiscono una guida più sicura e rilassata. Il debutto ufficiale avverrà al Salone dell’Auto di Bruxelles 2025. L’arrivo nelle concessionarie è previsto nel 2026. Toyota non ha ancora comunicato i prezzi. Con un’offerta elettrica e ibrida sempre più ampia, questo modello promette di rafforzare la presenza del marchio nel segmento dei B-SUV. Sarà il nuovo riferimento per il mercato?