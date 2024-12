BMW M3 elettrica: la sportiva del futuro debutta nel 2027

La futura BMW M3 elettrica si baserà sulla piattaforma Neue Klasse, segnando un cambio epocale. Il prototipo mostrato, ancora camuffato, anticipa un design ispirato al concept Neue Klasse Vision. Il frontale abbandona il controverso doppio rene XXL per un’estetica più pulita e tradizionale. Una scelta che richiama le glorie passate, mantenendo lo stile innovativo del marchio. I dettagli includono passaruota ampliati e maniglie delle portiere a scomparsa. Pneumatici ad alte prestazioni completano l’aspetto sportivo del modello. La carrozzeria si distingue chiaramente dalla Serie 3 classica, conferendo alla M3 EV un’identità unica. Questa evoluzione stilistica segue la linea degli altri modelli Neue Klasse, come la BMW iX3 attesa per il 2025.

Nuovi cambiamenti per una BMW più tech

La BMW M3 EV offrirà un powertrain a quattro motori elettrici, con uno per ruota. La potenza massima potrebbe raggiungere 1.000 kW (1.360 CV), ma i primi modelli saranno probabilmente più gestibili. Le previsioni parlano di circa 700 CV, mantenendo il DNA sportivo della gamma M. La trazione integrale elettrica garantirà una dinamica di guida senza precedenti. L’elettrificazione porterà nuove opportunità per migliorare prestazioni e agilità. BMW continuerà a proporre la versione endotermica della M3, mantenendo viva la tradizione del motore a combustione. Questa strategia consente al marchio di soddisfare una clientela diversificata.

La futura BMW M3 elettrica integrerà tecnologie all’avanguardia per ottimizzare prestazioni e comfort. La piattaforma Neue Klasse supporterà batterie ad alta densità energetica, garantendo maggiore autonomia e tempi di ricarica ridotti. Il telaio sarà progettato per massimizzare rigidità e leggerezza, migliorando la maneggevolezza. Il sistema di trazione integrale sarà gestito da un’intelligenza artificiale avanzata, capace di distribuire la coppia in modo preciso. Non mancheranno aggiornamenti OTA (over-the-air) per migliorare costantemente software e performance. All’interno, ci si aspetta un design minimalista, arricchito da display digitali e comandi intuitivi. ADAS di ultima generazione garantiranno sicurezza e supporto in ogni condizione. Il debutto della BMW M3 elettrica è previsto per il 2027, con il codice di progetto ZA0. L’attesa è lunga, ma promette novità rivoluzionarie.