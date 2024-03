Samsung Galaxy Tab A7 Lite rappresenta il tablet di fascia medio-bassa su cui gli utenti devono necessariamente fare affidamento nel momento in cui vogliono cercare di spendere poco, ma allo stesso tempo avere accesso a prestazioni di qualità.

Tutto ha inizio con un display da 8,7 pollici di diagonale, un classico IPS LCD con risoluzione FullHD, che prevede una configurazione di base più che sufficiente: 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Essendo la versione lanciata sul mercato nel 2021, all’acquisto avrete a disposizione sistema operativo Android 11, ma sono comunque disponibili aggiornamenti che lo avvicinano alla versione più recente.

Scoprite subito i nuovi codici sconto Amazon che potete avere in esclusiva gratuita solo oggi sul vostro smartphone, con l’iscrizione al nostro canale Telegram dedicato.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: offerta folle a basso prezzo

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite costa davvero pochissimo, infatti il suo prezzo consigliato è di 180 euro, già di per sé non sarebbe troppo costoso, ma nessuno si sarebbe mai immaginato di poterlo acquistare a soli 109,90 euro, cifra tra le più ridotte in circolazione. Il dispositivo è acquistabile qui.

La batteria è un componente da 5100mAh, un quantitativo più che sufficiente per soddisfare pienamente le esigenze del consumatore che vuole utilizzare il prodotto in mobilità, estendendo al massimo l’usabilità quotidiana e la sua versatilità. La multimedialità raggiunge i massimi livelli con i doppi altoparlanti Dolby Atmos, presenti sui lati corti del device, nell’idea comunque di sfruttare il device imbracciandolo con due mani e posizionandolo in orizzontale.

Come vi abbiamo anticipato, la memoria interna è di 64GB, un quantitativo che l’utente può decidere di incrementare sfruttando l’ausilio del comodissimo sportellino per la microSD direttamente incluso sulla superficie del prodotto stesso. Il prodotto è da considerarsi no brand, essendo assente lo slot per la SIM, la garanzia è sempre di 2 anni dalla data d’acquisto, o meglio di ricezione del prodotto stesso.