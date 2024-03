Svolta nella ricerca sull'origine della vita: scoperta nuova molecola

Un team di ricerca guidato dal professor Matthew Powner dell’University College di Londra ha compiuto un passo epocale nella comprensione dell’origine della vita sulla Terra. Attraverso esperimenti di laboratorio, sono riusciti a sintetizzare con successo una molecola fondamentale per la nascita della vita: la panteteina. Questo risultato, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Science, apre nuove prospettive nella nostra comprensione di come la vita abbia avuto origine sul nostro pianeta circa 4 miliardi di anni fa.

La vita come la conosciamo oggi si pensa sia emersa da una serie di reazioni chimiche spontanee che si sono verificate sulla Terra primordiale. La sintesi delle molecole essenziali per la vita, come la panteteina, è stata un enigma che ha sfidato i ricercatori per decenni. La molecola è una componente critica dei Coenzimi A, fondamentali nel metabolismo cellulare, ma finora la sua sintesi in laboratorio era stata elusiva.

L’esito dell’esperimento che ha portato alla sintetizzazione della molecola

L’esperimento condotto dal team di ricerca di Powner ha dimostrato che la panteteina può essere sintetizzata in condizioni simili a quelle della Terra primordiale, utilizzando semplici ingredienti chimici come l’acido cianidrico e gli aminonitrili, molecole simili agli amminoacidi, che sono i mattoni fondamentali delle proteine. Ciò che rende questo risultato così significativo suggerisce un nuovo possibile meccanismo per l’origine della vita, alternativo alla teoria accettata del “mondo a RNA” fino ad oggi. Secondo Powner e il suo team, i processi chiave che hanno portato alla formazione della vita potrebbero essere stati guidati da nitrili come gli aminonitrili, donando una nuova prospettiva su come la prima molecola biologica possa essersi assemblata e evoluta.

Questo importante traguardo apre la strada a ulteriori ricerche sull’origine della vita e potrebbe far giungere a nuove scoperte sulla chimica prebiotica e sull’evoluzione dei primi organismi viventi. La sintesi della molecola panteteina in laboratorio è un’indicazione della straordinaria complessità e resistenza della vita che spinge a continuare a esplorare i misteri della nostra esistenza.