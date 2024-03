La nuova serie di realme 12 Pro include la serie del modello base e la gamma di varianti Pro. Segna un ulteriore passo avanti nel settore degli smartphone e dimostra tutto l’impegno dell’azienda nell’offrire prodotti premium ad un costo inferiore.

L’incredibile teleobiettivo periscopico di realme 12 Pro

realme 12 Pro Series 5G sfoggia il suo nuovo teleobiettivo periscopico, solitamente riservato ai modelli di punta per il suo costo elevato e la sua complessità tecnica. L’obiettivo periscopico di realme 12 Pro+ offre uno zoom ottico 3X, uno zoom 6X nel sensore e una lunghezza focale equivalente a 71 mm. Il cuore di questa tecnologia innovativa è il sensore OV64B Omnivision da 1/2″ con risoluzione da 64 MP, per immagini nitide e dettagliate. Queste prestazioni superiori pongono saldamente realme 12 Pro+ 5G sullo stesso livello di smartphone come iPhone 15 Pro e Xiaomi 13 Ultra.

Il modello 12 Pro+ introduce il sistema di fotografia omnifocale, una singola configurazione della fotocamera che offre cinque livelli di zoom: 0,6X, 1X, 2X, 3X e 6X. Questa flessibilità garantisce qualità dell’immagine, possibilità di scegliere la lunghezza focale perfetta per una massima versatilità. Inoltre, la serie vanta anche un SuperZoom 120X, con capacità di zoom a lunghissimo raggio senza precedenti nella sua categoria. La tecnologia SuperOIS è la colonna portante di questo sistema. Quest’ultimo, combinato con il sensore IMX890 Sony sulla fotocamera principale, consente a realme 12 Pro+ 5G di eccellere. realme 12 Pro monta invece una fotocamera principale da 50 MP con il sensore IMX882 Sony per scatti incredibili che catturano il massimo della luce.

Ritratti cinematografici in collaborazione con un direttore della fotografia premio Oscar

La gamma Pro 5G cambia le carte in tavola per la fotografia su smartphone con il suo algoritmo Cinematic Bokeh, che mette in risalto qualità e precisione soprattutto con i ritratti. Questa funzione consente di riprendere scene anche complesse sfocando lo sfondo e mettendo in risalto un soggetto specifico in primo piano. I ritratti, in questo modo, diventano un bokeh naturale e raffinato con profondità di campo ridotta. L’algoritmo garantisce una transizione naturale tra punti luce sfocati e strutturati e offre anteprime in tempo reale. Il risultano saranno scatti con nulla da invidiare a quelli professionali.

La ciliegina sulla torta è l’estetica che richiama quella cinematografica. Il rapporto d’aspetto cinematografico di 2,39:1, distintivo della produzione classica, consente agli utenti di catturare il loro mondo senza la necessità di un ritaglio in post-produzione. Presenti anche diversi filtri Master Camera “Viaggio”, “Ricordo” e “Anticonformista”, personalizzati da Claudio Miranda, il direttore della fotografia premio Oscar dietro i capolavori “Vita di Pi”, “Top Gun: Maverick” e “Il curioso caso di Benjamin Button” ai quali si è ispirato per la realizzazione di questi filtri.

Nato dalla collaborazione con Ollivier Savéo, famoso per le collaborazioni con prestigiosi marchi di orologi svizzeri come Rolex, Roger Dolby, Piaget, Breitling e Quinting. realme 12 Pro Series ridefinisce il lusso nella tecnologia. I dispositivi sono un perfetto equilibrio tra eleganza e durabilità, sono anche più resistenti alle macchie dei loro predecessori e vantano più robustezza, resistenza all’acqua e dei colori dal finish raffinato.

Display coinvolgente e suono superiore

realme 12 Pro Series 5G offre display OLED curvo da 6,7 pollici e 120 Hz, con rapporto schermo-corpo del 93% e luminosità di picco di 950 nit. Con la doppia certificazione Dolby Atmos e Hi-Res, offre anche un’esperienza uditiva eccezionale. Inclusa un’interfaccia che eleva la facilità d’uso e la connettività a nuovi livelli. Spiccano in particolare le funzioni Flash Capsule, Smart Image Matting e Phonelink.

Prezzi e disponibilità

realme 12 Pro+ 5G sarà disponibile a partire da 499,99€ per la variante da 8GB+256GB e da 549,99€ per quella da 12GB+512GB. Il modello 12 Pro 5G costerà 399,99€ nella variante da 8GB+256GB e 449,99€ in quella da 12GB+256GB. Sorprendentemente, realme 12 Pro 5G viene lanciato con un prezzo promozionale early bird di 299,99€ per la variante 8+256GB e di 399,99€ per la variante da 12+256GB.

realme 12 Pro+, invece, viene lanciato con uno prezzo promozionale di 399,99€ per la variante da 8+256GB e di 499,99€ per la variante 12 +512GB. Da domani, 14 marzo, fino alla fine del mese presso Unieuro.