Per i possessori di headset Oculus o Meta arrivano delle importanti novità. E’ stata ufficializzata la cancellazione degli account Oculus, infatti dal 29 marzo verranno sostituiti dagli account Meta

Già nel 2020 gli account Oculus si avviavano verso il loro congedo, quando Meta (che ai tempi si chiamava ancora Facebook) decise di richiedere il login tramite un account Facebook. Questa mossa generò molte critiche, tanto che nel 2022 portò all’apertura degli account generici di Meta, che hanno permesso a molti appassionati di accedere alla realtà virtuale senza doversi iscrivere a Facebook.

Questa mossa porterà anche alla perdita dello storico acquisti del’utente, che però potrà essere trasferito sull’account Meta.

Meta: agli utenti verrà recapitata un’email contenente le istruzioni per il passaggio dei dati

Agli utenti che utilizzano un account Oculus, arriverà un’email con le istruzioni per effettuare il trasferimento dei dati. Questa operazione vi permetterà di recuperare lo storico degli acquisti, gli amici, il credito e gli obiettivi raggiunti.

Sembrerebbe, comunque, che l’email sia arrivata anche a qualche utente che aveva convertito il proprio account Oculus in un account Meta.

Non si sa per certo se Meta abbia inviato l’email per errore oppure se anche questi utenti dovranno eseguire qualche azione per i loro account.

Vi ricordiamo che la proposta dell’azienda capitanata da Zuckerberg si è evoluta arrivando al lancio di Meta Quest Plus. Quest’ultimo è un abbonamento che vi permetterà di ottenere mensilmente giochi VR in omaggio e l’accesso a un catalogo giocabile.