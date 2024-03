Dei rumor hanno svelato le novità di Apple che comprendono iPad Pro OLED con chip M3, iPad Air da 12,9″, MacBook Air aggiornati e l’evento primaverile cancellato

Da quanto è stato riportato da Mark Gurman nel Power On di Bloomberg, c’è la possibilità che Apple possa rinunciare all’evento primaverile. Nulla è ancora ufficiale, ma i rumors sono agitati per l’attesa di una nuova serie di dispositivi in uscita.

A creare più scalpore c’è l’attesa presentazione di un nuovo iPad Pro, alimentato dal potentissimo chip M3 e dotato di uno schermo OLED. Gli appassionati del mondo Apple attendono con ansia un aggiornamento del design del tablet, visto che ha mantenuto l’estetica del 2018. I rumor ci suggeriscono anche l’arrivo di un’aggiornamento della linea iPad Air, con l’introduzione di una nuova variante da 12,9″ – un aggiornamento del genere non veniva fatto dal 2022.

Le voci di corridoio parlano anche del possibile rilascio di una nuova Apple Pencil. Anche se le sue caratteristiche sono ancora un mistero, si vocifera della funzionalità Find My integrata e di punte magnetiche intercambiabili. Stando alle fonti, sarebbe in arrivo anche una Magic Keyboard per l’iPad Pro ridisegnata e rivestita in alluminio per offrire un esperienza simile a quelle di un laptop.

Ad attirare l’attenzione sono i rumor riguardanti i MacBook Air dotati di un potente chip M3. L’aggiornamento non prevede trasformazioni radicali, ma si concentra sul miglioramento delle prestazioni e dei miglioramenti della qualità del display. Il rilascio è previsto per la primavera e i fan sono entusiasti di questo aggiornamento.

Perché Apple ha deciso di annullare l’evento primaverile?

Vista la grandezza di queste potenziali novità, la decisione di annullare un evento formale ha sollevato qualche dubbio. La mancanza di innovazioni importanti, particolarmente per l’iPad Pro, potrebbe essere la causa di un approccio rumoroso.

Con la mancata occasione di un evento primaverile, tutti i riflettori sono puntati sulla World Wide Developer Conference di giugno, nella quale Apple dovrebbe presentare i progressi dell’IA generativa. Per Gurman, questo sarebbe un passo importante di Apple per cercare di recuperare la concorrenza. Sono anche previsti degli aggiornamenti importanti per i sistemi operativi, con iOS 18 che dovrebbe essere la revisione più importante del software dell’iPhone.