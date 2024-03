Bollo auto e Canone RAI, il trucco che stanno USANDO per non pagare

La tassazione in Italia è altissima e lo rende uno dei paesi peggiori in cui vivere lavorando onestamente. Questo è il motivo principale per cui le persone cercano sempre un modo per agevolarsi da sole, magari evitando di pagare delle imposte superflue. Per abolire le tasse, servirebbe un miracolo ma ce ne sono alcune che possono essere evitate agevolmente. Il canone Rai e il bollo auto pendono sulla testa degli utenti in Italia come una spada di Damocle. A tal proposito l’obiettivo è solo uno: cercare di evitare di pagare queste imposte. Ovviamente il tutto deve andare sempre secondo i canoni della legge, senza andare a comportare un’infrazione. Esistono dei metodi molto semplici per far sì che sia il canone che il bollo auto possano essere evitati. Devono persistere però alcune condizioni, spesso neanche troppo favorevoli all’utente che le detiene.

Nel caso del canone Rai, tassa esercitata dal governo su tutti i cittadini in maniera uguale, ci sono diverse categorie. Innanzitutto si parte dalla categoria delle persone che hanno compiuto il 75º anno di età e che hanno un reddito inferiore agli 8000 € tutti gli anni. In quel caso l’esenzione è garantita, esattamente come nel caso di chi non ha una televisione o una radio in grado di ricevere i canali satellitari. Vale lo stesso anche per i militari residenti sul territorio italiano.

Il bollo auto può essere evitato come il canone, ecco in quali casi

Chi non vuole pagare il bollo auto deve attenersi a determinati criteri, essendo una tassa regionale in questo caso. Se si possiede la legge 104 o un veicolo storico, si è automaticamente esenti.

La stessa cosa vale anche per chi ad oggi possiede un’auto elettrica, con i cittadini di Piemonte e Lombardia che saranno per sempre esenti mentre nelle altre regioni il tutto varrà per i primi cinque anni. Anche per quanto riguarda i veicoli ibridi ci sono delle agevolazioni importanti che riguardano una netta diminuzione della tassa.