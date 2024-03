La barriera corallina perde vita a causa di questo grave fenomeno

Il mondo sta affrontando una delle sfide più gravi e urgenti della sua storia: il massiccio sbiancamento della barriera corallina. Questo fenomeno, innescato dalle temperature anomale delle acque oceaniche causate dalla crisi climatica, minaccia di provocare la distruzione e la morte di vaste aree coralline, comprese parti della rinomata Grande barriera corallina australiana. Secondo gli esperti, sarà il quarto e più intenso evento del genere, con gravi ripercussioni sull’ecosistema marino e sulle economie locali. Il coordinatore dell’Osservatorio delle barriere coralline del National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), Derek Manzello, ha lanciato l’allarme, definendo la situazione come lo sbiancamento più grave mai avvenuto fino ad oggi.

Cosa significa sbiancamento e quanto è importante la barriera corallina

Lo sbiancamento dei coralli si verifica quando le alte temperature mettono sotto stress i coralli, che reagiscono espellendo le alghe simbiotiche che vivono nei loro tessuti. Questo fenomeno rende i coralli pallidi e vulnerabili alla fame e alle malattie, con conseguenze devastanti sull’intero ecosistema oceanico.

La barriera corallina è fondamentale per la sopravvivenza di circa il 25% delle specie marine, compresi circa 4.000 tipi di pesci. Inoltre, sostenta le economie locali attraverso la pesca e il turismo. L’attuale crisi climatica ha portato le temperature oceaniche a livelli mai visti prima, superando costantemente i record precedenti. Il prossimo evento di sbiancamento, previsto dal Noaa, sarà ancora peggiore del precedente, avvenuto tra il 2014 e il 2017, durante il quale è stato distrutto circa il 15% delle barriere coralline globali.

Questo disastro ambientale richiede azioni immediate e decise per limitare i danni e proteggere ciò che resta della barriera corallina nel mondo. È necessario un impegno globale per ridurre le emissioni di gas serra, cercare di mitigare il riscaldamento e proteggere le aree marine sensibili. Solo attraverso la cooperazione internazionale e l’adozione di misure efficaci di conservazione ambientale sarà possibile preservare questo prezioso ecosistema per le generazioni future. Quelle immagini straordinarie che tante volte abbiamo visto, i colori brillanti che pochi hanno avuto la fortuna di ammirare, stanno sparendo e continuando su questa strada diverranno solo un antico ricordo, una leggenda narrata nei libri di storia.