Promozione Galaxy S24: acquistalo e ricevi in REGALO il Galaxy Watch6

Samsung ha lanciato una promozione imperdibile per gli appassionati di tecnologia. Acquistando il nuovissimo Galaxy S24 o S24+ sullo store online oppure tramite app e, aderendo alla promozione su Samsung Members, potrai ricevere in regalo un Galaxy Watch6 40 mm BT, un accessorio di alta qualità che aggiunge ulteriore valore alla già eccezionale esperienza offerta dai dispositivi dell’azienda coreana.

Questa eccezionale offerta è valida dal 1° marzo al 17 marzo 2024, dona agli acquirenti la possibilità di ottenere un accessorio di alta qualità insieme al loro nuovo smartphone Galaxy.

Come partecipare all’iniziativa e avere il proprio Galaxy Watch6 gratuitamente

Il Galaxy Watch6 è dotato di un design elegante e di una serie di funzionalità avanzate che lo rendono un complemento perfetto per il Galaxy S24 o S24+. Partecipare è estremamente semplice, basta acquistare uno degli smartphone nominati sugli Shop della società durante il periodo promozionale. Successivamente, è necessario registrare il prodotto promozionato acquistato su Samsung Members entro il 15 aprile 2024 per confermare la partecipazione alla promozione.

Una volta completata la registrazione, i fortunati acquirenti riceveranno in regalo il Galaxy Watch6 40 mm BT entro 180 giorni dalla data di validazione dell’email. Se per una volta la ruota dovesse girare dalla vostra parte, potreste godere di una serie di funzionalità comprese nello smartwatch davvero incredibili e utili, tra cui il monitoraggio della salute, la ricezione delle notifiche e molto altro ancora. Non dimentichiamo che al contempo potreste sperimentare anche l’unione di questo device con lo smartphone Samsung immergendovi in un mondo futuristico ricco di tecnologia. Scoprirete quanto questi dispositivi possano migliorare la vostra vita quotidiana e il modo con cui comunicate.

Questa promozione è un’opportunità unica per coloro che desiderano aggiornare il proprio smartphone e allo stesso tempo ricevere un elegante e funzionale smartwatch. Non perdere l’occasione di partecipare a questa straordinaria promozione e di portare a casa il Galaxy S24 o S24+ insieme al Galaxy Watch6 40 mm BT. Suvvia, non devi pensare già che non vincerai, non si può mai sapere cosa il futuro abbia in serbo per noi. Tentar di certo non nuoce.