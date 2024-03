Xiaomi Redmi Note 12 è lo smartphone del momento, un prodotto perfettamente in grado di convincere gli utenti con prestazioni di ottimo livello, riuscendo a raggiungere oltretutto un prezzo che risulta essere più basso del normale.

Prima di parlare di spesa, cerchiamo di capire quali sono le specifiche tecniche più importanti: tutto ha inizio con il display, un pannello AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz, una comodità assoluta in questa fascia di prezzo, passando per l’ottimo processore, che garantisce un buona usabilità quotidiana, estesa a sua volta dalla presenza di una batteria da 5000mAh, utilissima per poter utilizzare lo smartphone per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

Xiaomi Redmi Note 12: prezzo da urlo

Per avere un buon smartphone non è necessario investire un elevato quantitativo di denaro, questo è ciò che emerge dagli ultimi prezzi del mercato. Lo stesso Xiaomi Redmi Note 12, oggetto diretto del nostro articolo, può essere acquistato a soli 137,50 euro, nella sua variante completamente sbrandizzata. Lo trovate a questo link.

Il prezzo basso non vi deve portare a pensare che non sia possibile raggiungere ottimi risultati anche per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte posteriore possiamo trovare una fotocamera principale da 50 megapixel, una ultra-grandangolare da 8 megapixel ed una macro da 2 megapixel.

Il design è moderno ed iconico, il sensore delle impronte digitali è posto direttamente sul tasto di accensione/spegnimento, è prevista inoltre la certificazione IP53 per la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere. La versione attualmente in promozione è no brand, sta a significare che gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati direttamente dal produttore dello smartphone, e che non è necessario passare tramite un operatore telefonico di alcun tipo.