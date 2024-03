WhatsApp, come controllare l'ultimo accesso: il trucco perfetto

WhatsApp è diventata una delle applicazioni di messaggistica istantanea più amate e utilizzate al mondo, sia per le comunicazioni personali che professionali. Molti utenti potrebbero non essere sapere che ci sono dei metodi per l’ultimo accesso dei contatti e controllare le conferme di lettura dei messaggi.

Quando invii un messaggio su WhatsApp, puoi verificare se è stato ricevuto e letto guardando le spunte accanto al messaggio. Una spunta singola indica che il messaggio è stato consegnato al dispositivo del destinatario, mentre due spunte blu indicano che è stato letto. Per ulteriori dettagli, puoi tenere premuto sul messaggio e selezionare “Info” per visualizzare la data e l’orario della consegna e della lettura.

Visualizzare l’ultimo accesso su WhatsApp di un altro utente

Oltre alle conferme di lettura, puoi anche controllare l’ultimo accesso dei tuoi contatti su WhatsApp. Apri la chat con il contatto di cui desideri vedere l’ultimo accesso e cerca l’informazione sotto il suo nome nella parte superiore della schermata. Se l’informazione non è visibile, tocca il nome del contatto per visualizzarla sotto la foto profilo.

Sui dispositivi Android, puoi modificare le impostazioni di privacy facilmente. Apri WhatsApp e tocca i tre puntini verticali in alto a destra per accedere alle impostazioni. Seleziona “Impostazioni” e poi “Privacy”. Da qui, puoi regolare chi può vedere il tuo ultimo accesso e quando sei online. Per quanto riguarda i device iOS, il procedimento è quasi lo stesso. Avvia WhatsApp e tocca “Impostazioni” in basso a destra, quindi seleziona “Account” e “Privacy”. Qui puoi decidere chi può visualizzare il tuo ultimo accesso online.

Se nonostante le modifiche alle impostazioni l’ultimo accesso dovesse restare nascosto su WhatsApp, potrebbe essere una scelta effettuata dal contatto stesso. In questo caso, puoi provare a controllare l’account frequentemente per vedere se appare la scritta “Online”. Ricorda però sempre di rispettare la privacy degli altri e di non utilizzare applicazioni esterne per cercare di ottenere informazioni non autorizzate. Non sono sicure e a volte sono anche illegali, quindi fai molta attenzione perché potrebbero portare ad azioni penali.