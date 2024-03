Negli ultimi giorni, il digitale terrestre è stato al centro dell’attenzione per numerosi motivi. In particolare, nel contesto italiano, sono varie le situazioni da evidenziare. Vediamo quali sono le principali novità che hanno caratterizzato la piattaforma televisiva nel corso delle ultime settimane.

Iniziamo con la Puglia e la Basilicata, dove nel Mux Locale 1 è stata registrata un’importante evoluzione. Teleregione Color, presente al canale 77 del telecomando, ha fatto il salto alla alta definizione, trasmettendo ora a una risoluzione video di 1080×960 pixel. Un passo significativo che migliora l’esperienza visiva per gli spettatori della regione.

Nuovi canali in arrivo sul digitale terrestre

Contemporaneamente, in Piemonte, nel Mux Locale 3 si è verificato un cambiamento opposto. Infatti, 6SR Motori, precedentemente trasmesso in alta definizione, ora si trova a una risoluzione di 720×576 pixel al canale 86 del telecomando. Questo tipo di modifica ha coinvolto anche 6SR Stile e 6SR Musica, rispettivamente sul telecomando ai canali 79 e 94.

Ma questo genere di novità non riguardano solo il contesto locale. A livello nazionale, nel Mux DFree sono stati aggiunti due canali in formato Hbbtv, arricchendo l’offerta televisiva per gli utenti di tutta Italia. La scorsa settimana, invece, è stata rilasciata ancge una nuova numerazione per i canali TV, un’ulteriore modifica che coinvolge il panorama televisivo nazionale e che coinvolge in prima persona i telespettatori.

È consigliabile, come sempre in situazioni di questo tipo, attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV sul proprio digitale terrestre. In questo modo sarà possibile restare sempre aggiornati su tutte le novità televisive in arrivo. A tal proposito, è possibile che nelle prossime settimane si verifichino ulteriori cambiamenti, quindi può tornare utile restare aggiornati per conoscere in tempo reale tutto ciò che accade nell’ambito dei digitali terrestri.

Dunque, le evoluzioni nel mondo del digitale terrestre stanno ridefinendo l’intera esperienza televisiva per gli spettatori televisivi di tutta Italia. L’introduzione della alta definizione e l’espansione dell’offerta di canali sono solo alcuni degli sviluppi che stanno caratterizzando questo periodo di cambiamento nel settore televisivo. Mentre continue novità contraddistinguono l’intero panorama, è solo possibile restate sintonizzati per conoscere tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti rilasciati.