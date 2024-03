Steam distrugge nuovamente i suoi record

Di recente la nota piattaforma di vendita di videogiochi più famosa del mondo ha distrutto ogni record e si sta parlando di Steam. Neowin, insieme alla certificazione di SteamDB, riportano che lo store virtuale ha registrato il numero di utenti collegati simultaneamente più alto del febbraio 2023.

34.649.583, un numero difficile anche da scrivere eppure il 4 marzo 2024 Steam è riuscito a raggiungerlo grazie a tutti i suoi fedeli utenti collegati simultaneamente. Se si andasse a comparare questo mese con gennaio 2024, si noterebbe che c’è stato un aumento di quasi un milione di utenti collegati. Il tutto sta a significare che la nota piattaforma sta diventando sempre più popolare tra i videogiocatori. Anche il numero degli utenti attivi (tutti quelli impegnati al gioco) è importante: 11.146.564 anche se il record rimane sempre a 11.582.16 stabilito il 28 gennaio 2024.

Steam: ma quali sono le ragioni di questi numeri?

Sicuramente ci saranno molteplici fattori che aiuteranno il raggiungimento dell’importante record, tra cui l’enorme catalogo di giochi che comprendono sia i titoli AAA che le produzioni indipendenti. Da non dimenticare la presenza del gioco che ultimamente ha distrutto ogni record di gennaio, si sta parlando di Palaword, il cui contributo ha ingigantito i numeri con i suoi 15 milioni di utenti su Steam.

Anche Helldivers 2 si può considerare come “benzina” per i record. Addirittura durante il mese di febbraio gli sviluppatori hanno dovuto imporre un numero massimo di giocatori attivi simultaneamente per evitare il collasso dei server. Le pubblicità non sono da sottovalutare, infatti, la piattaforma è nota anche per le sue promozioni vantaggiose su molti dei suoi titoli di punta.

Da ricordare che negli ultimi anni il PC gaming ha giocato un ruolo importante per i videogiocatori, registrando un’importante crescita sia a livello di utenti che a livello di investimenti. Steam infatti rappresenta una delle piattaforme più importanti per questo mondo. Se qualcuno si chiedesse se questi record saranno di nuovo superati, stando ai fatti, di questo passo ci si può aspettare veramente di tutto.