Motorola Moto G84 è uno smartphone appartenente alla fascia media, pensato più che altro per soddisfare le esigenze dei tantissimi consumatori che sono interessati all’acquisto di un prodotto relativamente economico, e dal giusto prezzo.

Le occasioni su cui poter fare affidamento sono innumerevoli, ma solamente in questi giorni è possibile pensare di acquistare uno smartphone con display da 6,55 pollici di diagonale, con tecnologa pOLED e risoluzione FullHD+, che presenti anche refresh rate a 120Hz. Il processore è di buona qualità, ma ciò che lo rende ancora più speciale è sicuramente la configurazione di base, che prevede 12GB di RAM con 256GB di memoria interna.

Aprite subito le nuove offerte Amazon che potete avere in esclusiva assoluta sul vostro smartphone, solo con l’iscrizione al nostro canale Telegram ufficiale.

Motorola Moto G84: nuovo sconto attivo su Amazon

Spendere poco con Amazon è possibile, anche grazie alla presenza di numerosi prodotti dal rapporto qualità/prezzo decisamente di ottima fattura. Uno di questi è Motorola Moto G84, che viene oggi proposto alla modica cifra di 207 euro, spesa ridottissima se considerate la riduzione effettiva del 31%, a partire dai 299 euro previsti di spesa originaria. Eccovi il link per l’acquisto.

Il sistema operativo è Android 13, con pochissima personalizzazione software, essendo il tratto distintivo di tutti i prodotti di casa Motorola. Il modello in questione presenta certificazione IP52, così da essere resistente a schizzi d’acqua e polvere, oltretutto offre connettività 5G per la massima velocità e la tecnologia di ultima generazione. Il chip NFC apre le porte verso i pagamenti mobili, mentre la ricarica è relativamente rapida, raggiungendo i 30W (con caricatore compatibile). Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori differenti, di cui il principale è da 50 megapixel, seguito da un ultra-grandangolare da 8 megapixel, per riuscire a realizzare buoni scatti in ogni situazione. La variante proposta è completamente no brand, è prevista anche la garanzia della durata di 24 mesi.