In arrivo per la fine di marzo i Vivo X Fold 3 e 3 Pro?

Vivo è sul punto di svelare la sua ultima generazione di smartphone pieghevoli, e secondo uno dei più rinomati leaker del popolare social network cinese Weibo, potremmo assistere al debutto del tanto atteso X Fold 3 e X Fold 3 Pro entro la fine di questo mese. Le date indicate oscillano tra il 26 e il 28 marzo, posizionandosi tra martedì e giovedì dell’ultima settimana del mese, un po’ prima rispetto al lancio dello scorso anno, quando il predecessore X Fold 2 fece il suo ingresso il 20 aprile.

In questa occasione, Vivo sembra essere pronta a stupire il mercato introducendo due modelli distinti di smartphone pieghevoli a libro: uno, identificato come X Fold 3, sarà più accessibile in termini di prezzo, mentre l’altro, il X Fold 3 Pro, sarà posizionato in una fascia più alta e offrirà prestazioni e caratteristiche avanzate.

In arrivo i nuovi Vivo X Fold 3 e 3 Pro

Secondo le voci circolate finora, il modello X Fold 3 Pro potrebbe essere equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, segnando così la prima apparizione di questo chipset su uno smartphone pieghevole. D’altro canto, il modello base X Fold 3 potrebbe optare per il processore Snapdragon 8 Gen 2 dell’anno precedente. C’è però una certa incertezza riguardo alla presenza o meno di un successore per il modello X Flip, che si caratterizza per il suo design a conchiglia.

Le indiscrezioni riguardanti il processore non sono le uniche a tenere banco tra gli appassionati di tecnologia. Si vocifera infatti che il modello X Fold 3 Pro potrebbe vantare una fotocamera telefotografica di livello superiore, dotata di obiettivo periscopico. Rimane da chiarire il livello di zoom offerto da questa fotocamera rispetto alla configurazione da 50 MP 2X presente sul modello X Fold 3. Si prevede che entrambi i modelli condivideranno una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera ultrawide anch’essa da 50 MP. Inoltre, secondo le indiscrezioni, il modello X Fold 3 Pro sarà il primo smartphone pieghevole di Vivo ad essere certificato contro acqua e polvere.

Infine, è stata avanzata l’ipotesi che entrambi i modelli offriranno prestazioni di ricarica eccezionali. Si parla di una velocità di ricarica cablata fino a 120 W e una velocità di ricarica wireless fino a 50 W. Queste caratteristiche, se confermate, potrebbero rendere i nuovi X Fold 3 e X Fold 3 Pro dei veri e propri gioielli tecnologici.

Con l’attesa che cresce, l’annuncio ufficiale di Vivo è destinato a suscitare un’attenzione globale. Resta dunque da vedere se queste anticipazioni si riveleranno accurate e se i nuovi modelli riusciranno a conquistare il favore del pubblico.