Apple ha BLOCCATO l'account di EPIC, cosa succederà ora

Sembra non essere terminata in tribunale la battaglia che da un po’ sta avendo luogo tra Apple ed Epic. Fuori dalle aule infatti lo scontro continua e nelle scorse ore la famosa azienda americana ha confermato di aver chiuso ufficialmente l’account di Epic Games Sweden. Il profilo sviluppatore, l’ultimo che era rimasto a disposizione, non esiste più e per questo la commissione europea ha aperto un’indagine.

Questo è quanto si era deciso in merito alla questione:

“L’evidente violazione contrattuale da parte di Epic ha determinato che i tribunali riconoscessero a Apple il diritto di terminare ‘qualsiasi o tutte le società controllate, affiliate e/o altre entità interamente controllate da Epic Games in qualsiasi momento e a discrezione esclusiva di Apple’. Al cospetto di un tale comportamento scorretto e continuativo da parte di Epic, Apple ha deliberatamente deciso di esercitare questa sua prerogativa.”

Epic Games non ci sta e pubblica il comunicato contro Apple

Di tutta risposta è arrivata anche una comunicazione da parte di Epic che ha diramato il suo comunicato stampa. L’azienda afferma che la chiusura del suo account sviluppatore svedese da parte di Apple risulta una violazione grave del nuovo DMA inoltre fa capire chiaramente che Apple non vuole consentire concorrenza sui suoi dispositivi con sistema operativo iOS.

“Con la chiusura dell’account sviluppatore di Epic, Apple sta escludendo uno dei principali e potenziali rivali dall’App Store. Tale mossa sembra compromettere la nostra capacità di essere un concorrente di livello, inviando quindi un messaggio chiaro agli altri sviluppatori sulle conseguenze che scaturiscono quando si cerca di competere con Apple o di criticare le sue pratiche commerciali ritenute da molti ingiuste“.

Lo scopo di Epic è sostanzialmente quello di lanciare un Game Store per iOS nell’UE, il tutto in seguito all’ufficializzazione degli store di terze parti per la piattaforma di Apple. A questo punto la situazione diventa complicata e potrebbero esserci risvolti davvero inaspettati per l’azienda americana.