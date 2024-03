Meta, la società madre di Facebook, ha recentemente annunciato un importante aggiornamento relativo all’algoritmo impiegato per suggerire i Reel agli utenti all’interno della piattaforma. Questo aggiornamento, che coinvolge sia il newsfeed che i gruppi, è stato progettato per sfruttare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Tom Alison, portavoce di Meta, ha condiviso l’entusiasmante notizia durante una conferenza tech tenutasi a San Francisco e organizzata da Morgan Stanley. Ha spiegato che Meta ha l’intenzione di implementare questo nuovo sistema di raccomandazione dei video basato sull’AI in tutte le parti dell’applicazione dove vengono visualizzati i Reel. Questa mossa strategica è parte di un più ampio sforzo da parte di Facebook per competere efficacemente con piattaforme come TikTok.

Facebook migliora il proprio algoritmo

Negli ultimi anni, Facebook ha investito notevoli risorse nello sviluppo dei Reel, un formato video che sta guadagnando popolarità tra gli utenti della piattaforma. L’obiettivo è massimizzare l’utilizzo e l’adozione di questo formato innovativo. Durante i test del nuovo algoritmo, il tempo di visualizzazione dei Reel è aumentato significativamente, attestandosi su un aumento dell’8–10%. Questo risultato è stato attribuito alla maggiore efficienza del nuovo modello nel trarre insegnamenti dai dati rispetto alla generazione precedente.

Attualmente, Facebook utilizza diversi sistemi di raccomandazione per i video presenti nei Reel, nei Gruppi e nel Feed. L’obiettivo è quello di unificarli per offrire un’esperienza più coerente e coinvolgente agli utenti. Alison ha sottolineato che questa unificazione consentirà a Meta di fornire raccomandazioni più pertinenti e personalizzate, migliorando ulteriormente l’esperienza degli utenti sulla piattaforma.

Mentre Meta si impegna a migliorare l’esperienza degli utenti attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia, la società continua ad affrontare sfide legate alla privacy e alla sicurezza dei dati. Recentemente, sono emerse nuove accuse in Europa riguardo alla raccolta di dati da parte di Instagram e Facebook, portando l’azienda sotto ulteriore scrutinio da parte delle autorità regolatorie e degli utenti.

Nonostante le sfide, Meta rimane determinata nel suo impegno a fornire un ambiente sicuro e coinvolgente. Sia per gli utenti di Facebook e delle sue piattaforme affiliate. L’annuncio dell’aggiornamento dell’algoritmo per i Reel è solo uno dei molti passi intrapresi dall’azienda per realizzare questa visione. Con il continuo sviluppo tecnologico e l’attenzione alla privacy, Meta mira a mantenere la fiducia degli utenti e a rimanere un leader nel panorama dei social media.