CoopVoce, l’operatore virtuale noto per le sue convenienze tariffarie, ha lanciato il suo ultimo gioiello: l’offerta Evo 10.

Questa nuova opzione, disponibile sia per i nuovi che per i già clienti, offre una vasta gamma di vantaggi a un prezzo incredibilmente competitivo.

L’offerta Evo 10 include:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 1000 SMS verso tutti;

verso tutti; 10 Giga di traffico internet mobile

Il tutto al costo fisso di soli 4,90 euro al mese. Questo pacchetto è progettato per soddisfare le esigenze di comunicazione e navigazione di tutti, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

CoopVoce: promozioni per i nuovi clienti

Per i nuovi clienti che optano per la portabilità del numero da un altro operatore, CoopVoce offre l’attivazione e il primo mese gratuitamente.

Questa promozione rende ancora più conveniente passare all’operatore e approfittare dei vantaggi offerti dall’offerta Evo 10.

Oltre alla nuova offerta Evo 10, CoopVoce mantiene intatti gli altri piani della gamma Evo. Questi includono:

Evo Essential;

Evo 50;

Evo 180

Ciascuno progettato per soddisfare diverse esigenze di comunicazione e consumo dati. Con prezzi competitivi e una vasta gamma di vantaggi, i piani Evo continuano a essere una scelta popolare tra gli utenti CoopVoce.

Per attivare l’offerta Evo 10, i clienti possono farlo sia online che presso i punti vendita Coop.

Per i nuovi clienti, è disponibile anche l’opzione di richiedere un nuovo numero o effettuare la portabilità del numero esistente.

I costi di attivazione e il primo mese dell’offerta sono gratuiti per i clienti che scelgono la portabilità del numero. Mentre ci sono costi nominali per altre modalità di attivazione.

Roaming e altri servizi convenienti

Le offerte CoopVoce includono anche vantaggi come l’utilizzo dei minuti e degli SMS in roaming nei paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, oltre a limiti di dati generosi per l’utilizzo all’estero.

In più, i clienti possono beneficiare della tecnologia VoLTE per chiamate di alta qualità su rete 4G.

Insomma, l’offerta Evo 10 di CoopVoce si presenta come un’opzione estremamente conveniente per chi cerca un piano tariffario completo e vantaggioso.

Con una vasta gamma di vantaggi e prezzi competitivi, CoopVoce conferma il suo impegno nel fornire servizi di alta qualità a prezzi accessibili per tutti i suoi clienti.