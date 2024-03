Il mese di marzo 2024 potrebbe entrare nella storia come uno dei periodi più significativi per gli appassionati di tecnologia, grazie alle recenti anticipazioni sul fronte degli aggiornamenti da parte di Apple. Dopo il recente lancio dei nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici dotati di chip M3, le aspettative rimangono alte per ulteriori rivelazioni da parte dell’azienda di Cupertino. Anche se non sono in programma eventi speciali, il sito ufficiale di Apple potrebbe diventare il palcoscenico per ulteriori annunci emozionanti.

Alcune “voci di corridoio” suggeriscono che Apple potrebbe essere pronta a presentare una nuova versione della sua celebre Apple Pencil, a distanza di cinque anni dal lancio della seconda generazione.

Questo nuovo modello, secondo quanto riportato dal leaker Instant Digital su Weibo, potrebbe vedere la luce già nel corso di questo mese. È improbabile però che il suo debutto avvenga prima dell’annuncio dei nuovi iPad, previsto già per la prossima settimana.

Ad ogni modo è importante notare che, anche se Instant Digital ha fornito previsioni accurate in passato, non tutte le sue informazioni hanno trovato conferma.

Malgrado le ipotesi emerse in precedenza sulla possibilità di utilizzare la nuova Apple Pencil anche su iPhone e Mac, al momento restano solo speculazioni.

Apple: anticipazioni su iOS 17.4

Mentre l’attenzione è concentrata sulle possibili nuove uscite hardware, non possiamo trascurare gli sviluppi software di Apple.

Il colosso dell’ informarica, di recente, ha rilasciato iOS 17.4, introducendo una funzionalità molto attesa in Europa, il sideloading delle applicazioni.

Questo aggiornamento potrebbe aprire nuove opportunità agli utenti, consentendo loro di installare applicazioni provenienti da fonti non ufficiali, anche se con le dovute precauzioni.

Il mese di marzo si prospetta quindi carico di novità emozionanti da parte di Apple.

Mentre i nuovi MacBook Air hanno già conquistato l’attenzione degli appassionati di tecnologia, l’annuncio imminente di una possibile nuova Apple Pencil promette di mantenere alta la suspense. Con l’aggiunta delle anticipazioni su iOS 17.4, l’ecosistema Apple continua a evolversi per offrire agli utenti esperienze sempre più ricche e innovative. Resta da vedere cosa ci riserverà il prossimo futuro, ma una cosa è certa, gli appassionati di tecnologia hanno molto su cui restare in attesa nei prossimi giorni.