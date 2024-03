La recente imposizione di una maxi multa da parte dell’Unione Europea ad Apple ha innescato una serie di reazioni, con il gigante dello streaming musicale Spotify che ha applaudito la mossa della Commissione Europea. In un lungo post sul proprio blog, Spotify ha, infatti, elogiato l’UE per aver preso una posizione ferma nei confronti delle pratiche anti–concorrenziali di Apple, sottolineando che il comportamento della società di Cupertino nel limitare le comunicazioni degli utenti attraverso le proprie piattaforme è da considerarsi illegale.

Secondo Spotify, le regole imposte da Apple hanno prevenuto il servizio di streaming musicale (e altri simili) dalla possibilità di fornire direttamente agli utenti informazioni sui prezzi e sulle offerte degli abbonamenti all’interno delle proprie app. Questo, afferma Spotify, ha dato un vantaggio sleale ad Apple Music, il concorrente diretto di Spotify, che non è soggetto alle stesse restrizioni. La Commissione Europea, attraverso la sua decisione, ha dunque messo al primo posto gli interessi dei consumatori, sottolineando l’importanza della trasparenza e della libera scelta nel mercato digitale.

Disputa tra Spotify e Apple

Spotify non si è limitata a lodare la decisione dell’UE, ma ha anche continuato la sua critica nei confronti di Apple, accusandola di aver sistematicamente violato leggi e decisioni dei tribunali in altri contesti. La società ha ribadito il proprio impegno nel promuovere un mercato digitale equo in tutto il mondo, spingendo per una maggiore responsabilità e trasparenza da parte di Apple e di altre grandi aziende tecnologiche.

Nel frattempo, Apple ha annunciato la propria intenzione di voler fare ricorso contro la decisione dell’UE, evidenziando una potenziale escalation nella disputa tra le due società. La controversia tra Apple e Spotify non è nuova e sembra destinata a continuare, poiché entrambe le parti difendono con fermezza le proprie posizioni e interessi.

Questo caso solleva importanti questioni riguardanti la concorrenza nel settore tecnologico e il ruolo dei regolatori governativi nel garantire un mercato equo e aperto. Mentre l’UE ha preso una posizione decisa nei confronti di Apple, resta da vedere come si evolverà questa specifica situazione e quali saranno le conseguenze per l’intera industria tecnologica nel suo insieme a livello globale.